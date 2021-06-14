"Вступ України в НАТО означав би війну", — Дмитро Тренін

У Москві малюють червоні лінії в стосунках із Заходом та Україною.

Директор Московського центру Карнегі Дмитро Тренін впевнений, що "Росія перебуватиме у стані конфронтації з Заходом ще тривалий час", і припинити таке положення справ на даному етапі неможливо. За його словами, можна лише спробувати цим керувати так, щоб кожна зі сторін знала, "де проходять червоні лінії опонента". Для Росії — це вступ України в НАТО. Якби це сталося, то "означало б війну".

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Безнадійний саміт. Чому зустріч Байдена з Путіним в Женеві не приведе до прориву

Таку заяву Тренін зробив напередодні запланованої на 16 червня зустрічі американського президента Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним. Вона відбудеться в Женеві, Швейцарія. Фокус проаналізував всі можливі наслідки зустрічі президентів США і Росії в статті Фокуса "Безнадійний саміт. Чому зустріч Байдена з Путіним в Женеві не приведе до прориву".

Зазначимо, що майже всі глобальні аналітики сходяться на думці, що ця зустріч не стане доленосною — занадто багато розбіжностей між двома країнами. Деякі експерти навіть дивуються, навіщо взагалі було затівати її саме зараз. У магічну силу мантри про те, що потрібно домогтися передбачуваності у відносинах США і Росії, про що заявив Джо Байден і яку підхопили в Москві, схоже, не вірять ні там, ні там.

І все ж зустріч двох президентів тет-а-тет важлива. В першу чергу для Байдена, який самостійно тут і зараз зможе зробити висновок про принципову здатність домовлятися господаря Кремля.