У Зеленского ответили на слова Путина о "ракетах, которые от Харькова до Москвы долетят за 7 минут"

Советник главы ОП назвал заявление президента России "пропагандистским продуктом для внутреннего потребителя", отметив, что с РФ уже граничат страны НАТО.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "пропагандистской внутренней накачкой" слова президента РФ Владимира Путина о том, что вступление нашей страны в НАТО является "красной линией" из-за того, что в таком случае "ракеты от Харькова или Днепра смогут долетать до Москвы за 7-10 минут".

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Об этом представитель ОП сказал в комментарии УНИАН.

Подоляк назвал озвученные Путиным тезисы "абсолютно предсказуемыми и очевидными", отметив, что такая риторика не отличается от той, которую нам уже приходилось слышать ранее. Он заявил, что расценивает подобные слова президента РФ как сохранение статус-кво перед грядущими международными саммитами, среди которых — и его встреча с лидером США Джо Байденом.

"Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя", — подчеркнул советник главы ОП.

Он отметил, что аргумент о "подлетном времени ракет" украинским обществом и западными странами "вообще не может восприниматься".

Также Подоляк подчеркнул, что с РФ уже граничат некоторые страны НАТО, и в них не наблюдается ракетной или другой военной угрозы против России.

"Так что опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания", — рассказал советник главы ОП.

Отметим, на текущий момент по суше с РФ граничат такие страны-члены НАТО, как Польша, Литва, Латвия и Эстония. Ориентировочное расстояние от эстонского города Тарту до Москвы — около 800 км, тогда как от Харькова — около 750 км, а от Днепра — около 950 км.

Напомним, о том, что в случае вступления Украины в НАТО "время полета ракет от Харькова до Москвы уменьшится до 7-10 минут" Путин заявил в интервью одному из российских телеканалов, которое вышло в эфир вчера, 9 июня. Также во время разговора с журналистом президент РФ рассказал, что отрицательно относится к законопроекту Владимира Зеленского "О коренных народах", согласно которому русские не признаются "коренным народом" в Украине.