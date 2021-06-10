У Зеленського відповіли на слова Путіна про "ракети, які від Харкова до Москви долетять за 7 хвилин"

Радник голови ОП назвав заяву президента Росії "пропагандистським продуктом для внутрішнього споживача", зазначивши, що з РФ уже межують країни НАТО.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "пропагандистським внутрішнім накачуванням" слова президента РФ Володимира Путіна про те, що вступ нашої країни в НАТО є "червоною лінією" через те, що в такому разі "ракети від Харкова або Дніпра зможуть долітати до Москви за 7-10 хвилин".

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Про це представник ОП сказав у коментарі УНІАН.

Подоляк назвав озвучені Путіним тези "абсолютно передбачуваними й очевидними", зазначивши, що така риторика не відрізняється від тієї, яку нам уже доводилося чути раніше. Він заявив, що розцінює подібні слова президента РФ як збереження статус-кво перед прийдешніми міжнародними самітами, серед яких — і його зустріч з лідером США Джо Байденом.

"Свого роду превентивне пропагандистське накачування внутрішнього споживача", — підкреслив радник голови ОП.

Він зазначив, що аргумент про "підльотний час ракет" українським суспільством і західними країнами "взагалі не може сприйматися".

Також Подоляк наголосив, що з РФ уже межують деякі країни НАТО, і в них не спостерігається ракетної чи іншої військової загрози проти Росії.

"Тому знову ж маємо справу зі стереотипними міфами, які перетворилися для частини країн на нав'язливі переживання", — розповів радник голови ОП.

Зазначимо, на поточний момент по суші з РФ межують такі країни-члени НАТО, як Польща, Литва, Латвія й Естонія. Орієнтовна відстань від естонського міста Тарту до Москви — близько 800 км, тоді як від Харкова — близько 750 км, а від Дніпра — близько 950 км.

Нагадаємо: про те, що в разі вступу України в НАТО "час польоту ракет від Харкова до Москви зменшиться до 7-10 хвилин" Путін заявив в інтерв'ю одному з російських телеканалів, яке вийшло в ефір учора, 9 червня. Також під час розмови з журналістом президент РФ розповів, що негативно ставиться до законопроекту Володимира Зеленського "Про корінні народи", згідно з яким росіяни не визнаються "корінним народом" в Україні.