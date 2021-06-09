"От Харькова до Москвы ракеты долетят за 7 минут", - Путин о членстве Украины в НАТО

По его мнению, вступление нашей страны в Альянс является "красной линией", а законопроект о коренных народах якобы "ударит по всему русскому народу".

Президент России Владимир Путин в интервью одному из российских телеканалов заявил, что не считает "болтовней" разговоры о возможности включения Украины в НАТО.

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"По поводу предложения, связанного со вступлением или планом вступления для Украины в НАТО. Все немножко посмеиваются над Зеленским, говорят, все это болтовня, ничего здесь не будет. У меня другое мнение", – сказал он.

По словам Путина, если Украина станет членом НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?", – задал риторический вопрос российский лидер.

Также он назвал "уродливым" законопроект президента Украины о коренных народах Крыма.

Отвечая на соответствующий вопрос, российский лидер заявил, что относится к нему отрицательно.

"Как еще к этому можно относиться? Называть русских некоренным народом Украины не просто некорректно, а смешно и глупо. Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав российского государства, называли себя русскими", – заявил он.

Напомним, согласно законопроекту Зеленского, коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Президент РФ считает, что идея объявить русских некоренными в Украине наносит мощный удар по всему русскому народу.

"Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и, конечно, это не может быть для нас безразличным", – отметил он.

Также Путин высказался на тему санкций США против газопровода "Северный поток – 2"

"Продолжать вводить со стороны США санкции против "Северного потока — 2" было бессмысленным, так как первая нитка уже достроена. Вроде как США отказались от этих санкций, но введут так, таким темпом и туда, куда посчитают нужным, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения", – заявил он.

Коснулся президент России и темы "минских соглашений", заявив при этом, что у Украины, якобы, нет желания их выполнять.

"Это не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми Донбасса. Так прописано в минских соглашениях, и под ними стоят подписи "ЛНР" и "ДНР". Более того, Петр Порошенко настаивал, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух непризнанных республик. А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать. Желания исполнять минские соглашения у сегодняшних киевских властей нет", – резюмировал Путин.

После политических и экономических вопросов Путин ответил, что думает о новой форме футболистов сборной Украины.

"Здесь нет никакой новизны, позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна, они пренебрегают волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия", – утверждает политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новую форму сборной Украины по футболу к Евро-2020, на которой изображена вся карта страны, включая оккупированный Россией Крым и захваченные пророссийскими боевиками части Донецкой и Луганской областей.

Также сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

Фокус писал о том, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Владимира Путина и Александра Лукашенко от дестабилизации ситуации на восточных границах Североатлантического Альянса.