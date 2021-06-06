У Путина отреагировали на новую форму сборной Украины по футболу с Крымом и Донбассом

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что "регулировать" эту ситуацию должны в УЕФА.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал изданию ТАСС новую форму сборной Украины по футболу к Евро-2020, на которой изображена вся карта страны, включая оккупированный Россией Крым и захваченные пророссийскими боевиками части Донецкой и Луганской областей.

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Так, отвечая на вопрос журналистов касательно возможных ограничений с российской стороны, если сборная Украины попадет в четвертьфинальный матч чемпионата Европы, который должен проводиться в Санкт-Петербурге, Песков заявил следующее:

"Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА", — сказал пресс-секретарь Путина.

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля. Семь игр турнира планируют провести в Санкт-Петербурге, в том числе — и четвертьфинальный матч 2 июля.

[ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко [ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко [ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко [ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко [ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко

Напомним, сегодня, 6 июня, президент УАФ Андрей Павелко презентовал новый спецкомплект формы национальной сборной к чемпионату "Евро-2020". Главным атрибутом нового наряда является контур границ Украины. В Госдуме РФ уже призвали УЕФА запретить новую форму украинской сборной, заявив, что такой комплект является "выражением политической позиции, которая разнится с позицией РФ".

Ранее Фокус рассказывал, какая была атмосфера в расположении сборной Украины после победы в матче с Северной Ирландией.