С Крымом и Донбассом: сборная Украины по футболу показала новую форму к Евро-2020 (фото, видео)

На новый вариант формы украинских футболистов уже отреагировали в Госдуме РФ, призвав УЕФА запретить в ней выступать.

Андрей Павелко, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), на своей странице в Facebook презентовал специальный комплект формы национальной сборной, в которой украинские футболисты будут выступать на чемпионате "Евро-2020". Он отметил, что главным атрибутом нового наряда станет очертание Украины.

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"Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства есть мелодия национального гимна. Где на "Слава Украине!" отвечают лозунгом "Героям слава!" и которое теперь также будет на форме и вдохновлять наших футболистов на новые победы", — написал Павленко.

Он подчеркнул, что силуэт Украины должен придать сил подопечным тренера Андрея Шевченко, поскольку те будут бороться за всю страну.

"А вся Украина, от Севастополя и Симферополя в Киев, Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать их в каждом матче", — написал президент УАФ.

Павленко отметил, что поддержка является крайне важной для украинских футболистов, которые, по его словам, сильно волнуются и мечтают показать на Евро-2020 самый лучший результат.

[ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко [ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко [ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко [ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко [ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко

На новую форму сборной Украины по футболу уже отреагировали в Госдуме РФ. Депутат фракции "Либерально-демократической партии России" (ЛДПР) и бывший председатель парламентского комитета по спорту Дмитрий Свищёв заявил, что такой комплект является "выражением политической позиции, которая разнится с позицией РФ", передает "Чемпионат".

"Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию?", — возмутился Свищёв.

По его словам, политическую позицию нужно транслировать через Мининистерства иностранных дел, а не во время спортивных соревнований. Также он заявил, что УЕФА следует запретить новую формую сборной Украины, подчеркнув, что "на стадионах не должно быть места политическим декларациям".

Напомним, во время матча по хоккею между сборными Беларуси и Латвии, который прошел в Риге 24 мая, вместо официального белорусского флага подняли используемый оппозиционерами бело-красно-белый флаг. После этой истории руководства стран заявили об обоюдной высылке послов, а депутат парламента Латвии предложил задержать сборную Беларуси и обменять ее на удерживаемых властями страны политических заключенных.