З Кримом і Донбасом: збірна України по футболу показала нову форму до Євро-2020 (фото, відео)

На новий варіант форми українських футболістів вже відреагували в Держдумі РФ, закликавши УЄФА заборонити в ній виступати.

Андрій Павелко, президент Української асоціації футболу (УАФ), на своїй сторінці в Facebook презентував спеціальний комплект форми національної збірної, в якій українські футболісти будуть виступати на чемпіонаті "Євро-2020". Він зазначив, що головним атрибутом нового вбрання стане обрис України.

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"Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і усіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну. Де на "Слава Україні!" відповідають гаслом "Героям слава!" і яке тепер також буде на формі та надихатиме наших футболістів на нові перемоги", — написав Павленко.

Він підкреслив, що силует України повинен надати сил підопічним тренера Андрія Шевченка, оскільки ті будуть боротися за всю країну.

" вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі", — написав президент УАФ.

Павленко зазначив, що підтримка є вкрай важливою для українських футболістів, які, за його словами, сильно хвилюються і мріють показати на Євро-2020 найкращий результат.

[ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко [ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко [ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко [ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко [ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко

На нову форму збірної України з футболу вже відреагували в Держдумі РФ. Депутат фракції "Ліберально-демократичної партії Росії" (ЛДПР) і колишній голова парламентського комітету з питань спорту Дмитро Свищев заявив, що такий комплект є "вираженням політичної позиції, яка різниться з позицією РФ", передає "Чемпіонат".

"Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зустрітися. Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію?", — обурився Свищев.

За його словами, політичну позицію потрібно транслювати через Міністерства закордонних справ, а не під час спортивних змагань. Також він заявив, що УЄФА необхідно заборонити нову формую збірної України, підкресливши, що "на стадіонах не повинно бути місця політичним деклараціям".

Нагадаємо, під час матчу з хокею між збірними Білорусі та Латвії, який пройшов у Ризі 24 травня, замість офіційного білоруського прапора підняли біло-червоно-білий стяг, який використовують опозиціонери. Після цієї історії керівництва країн заявили про взаємну висилку послів, а депутат парламенту Латвії запропонував затримати збірну Білорусі й обміняти її на утримуваних владою країни політичних вʼязнів.