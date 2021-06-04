Атмосфера в сборной Украины после победы над Северной Ирландией: как это было (видео)

Дебютант сборной Украины Георгий Судаков признался, что свою матчевую футболку отправит в подарок своим родителям

Блог vZbirna показал атмосферу в расположении сборной Украины после победы над Северной Ирландией в товарищеском матче (1:0).

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Дебютант сборной Украины Георгий Судаков признался, что свою матчевую футболку отправит в подарок своим родителям.

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан поделился своими эмоциями после победы:

"Хорошая атмосфера, хороший результат и игра в целом. Мы выполнили установку тренера. Были хорошо настроены и показали великолепную игру.

Контрольные матчи с хорошими соперниками очень полезны и продуктивны. Подготовка продолжается. Думаю, во всеоружии подойдем к чемпионату Европы. Любые победы добавляют уверенности в собственных силах.

Поддержка стадиона была просто супер. Большое спасибо болельщикам и Днепру", — сказал Бущан.

Сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче. Следующую встречу подопечные Андрея Шевченко проведут 7 июня, а соперником будет сборная Кипра.

Отметим, что травма лидера сборной Украины Руслана Малиновского в матче с Северной Ирландией оказалась несерьезной.

"Эпизод с ударом по ногам – соперник попал носком мимо щитка, в неприятное место. Чуть было больно наступать на ногу. Но все нормально", – приводит слова Малиновского Украинская Ассоциация Футбола.

Ранее стало известно, что в Киеве покажут первый матч сборной Украины на Евро-2020 на большом экране.

Накануне Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на Евро-2020. Вне заявки остались голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко, а также два представителя "Динамо" — Богдан Леднев и Александр Сирота.

Перед матчем против Северной Ирландии в расположении сборной Украины провели традиционное посвящение новичков. С дебютной песней пришлось выступать Александру Зубкову, Денису Попову, Богдану Ледневу, Георгию Судакову, Анатолию Трубину, Илье Забарному, Артему Бондаренко и Артему Довбику.