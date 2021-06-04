"Чуть больно наступать на ногу": лидер сборной Украины рассказал о травме

Руслан Малиновский успеет восстановиться к старту чемпионата Европы и будет в обойме Андрея Шевченко.

Лидер сборной Украины хавбек Руслан Малиновский прокомментировал инцидент во время контрольного матча с Северной Ирландией, когда получил повреждение.

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"Эпизод с ударом по ногам – соперник попал носком мимо щитка, в неприятное место. Чуть было больно наступать на ногу. Но все нормально", – приводит слова Малиновского Украинская Ассоциация Футбола.

Также Малиновский прокомментировал результат матча.

"Хочется всегда побеждать. Мы настраивались, знали, что придут болельщики. Хотели их порадовать. 1:0 – тоже результат. Хотя и в товарищеской игре, но все равно приятно.

Очень классная атмосфера была на стадионе, спасибо Днепру за поддержку. Мы давно не играли при такой поддержке. Победа посвящается болельщикам", – сказал Малиновский.

Кроме того, Малиновский поделился впечатлениями от игры национальной сборной Украины.

"Забили хороший мяч, могли увеличить преимущество, неплохие моменты были. Также были определенные ошибки, которые надо убирать в следующих матчах.

Северная Ирландия – боевая команда. Думаю, во втором тайме стоило выше встречать соперника, потому что под давлением они начинали нервничать, переходили на длинные передачи.

Мы хорошо играли на подборах, неплохо работала линия обороны. Даже второй мяч мы всегда подбирали. У соперников было немного моментов. Во втором тайме мы немного подсели, хотя повода для этого не было", — сказал Малиновский.

Напомним, Сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче. Следующую встречу подопечные Андрея Шевченко проведут 7 июня, а соперником будет сборная Кипра.

Накануне матча против Северной Ирландии в расположении сборной Украины провели традиционное посвящение новичков. С дебютной песней пришлось выступать Александру Зубкову, Денису Попову, Богдану Ледневу, Георгию Судакову, Анатолию Трубину, Илье Забарному, Артему Бондаренко и Артему Довбику.