Новички сборной Украины спели дебютную песню и поздравили Караваева (видео)

Национальная сборная Украины продолжает свою подготовку к товарищеским матчам и Евро-2020.

Игроки сборной Украины после тренировки в рамках подготовки к товарищескому матчу против сборной Северной Ирландии устроили праздничный концерт.

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Вчера, 2 июня, сборная Украины отметила 29-летие защитника сборной Украины Александра Караваева. Также посвящение в члены сборной Украины прошли новички национальной команды, каждый из которых, по традиции, введенной главным тренером Андреем Шевченко, исполнил песню.

С дебютной песней пришлось выступать Александру Зубкову, Денису Попову, Богдану Ледневу, Георгию Судакову, Анатолию Трубину, Илье Забарному, Артему Бондаренко и Артему Довбику.

Накануне Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на Евро-2020. Вне заявки остались голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко, а также два представителя "Динамо" — Богдан Леднев и Александр Сирота.

Ранее вратари сборной Украины выявили на поле, кто достоин играть на Евро.

После встречи с Бахрейном (1:1) сборная Украины проведет спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Матч Украина — Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена", начало — в 21.00. Встреча между сборными Украины и Кипра пройдет 7 июня в Харькове на ОСК "Металлист", начало — в 19.00.

В последний раз подопечные Андрея Шевченко играли на "Днепр Арене" 10 сентября 2019 года. Тогда сине-желтые противостояли сборной Нигерии в рамках контрольного матча. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В составе украинской сборной забивали Александр Зинченко и Роман Яремчук.