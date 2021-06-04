"Трохи боляче наступати на ногу": лідер збірної України розповів про травму

Руслан Маліновський встигне відновитися до старту чемпіонату Європи і буде в обоймі Андрія Шевченка.

Лідер збірної України хавбек Руслан Маліновський прокоментував інцидент під час контрольного матчу з Північною Ірландією, коли отримав пошкодження.

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"Епізод з ударом по ногах — суперник потрапив носком повз щитка, в неприємне місце. Трохи було боляче наступати на ногу. Але все нормально", — наводить слова Маліновського Українська Асоціація Футболу.

Також Маліновський прокоментував результат матчу.

"Хочеться завжди перемагати. Ми налаштовувалися, знали, що прийдуть уболівальники. Хотіли їх порадувати. 1:0 — теж результат. Хоча й у товариській грі, але все одно приємно.

Дуже класна атмосфера була на стадіоні, спасибі Дніпру за підтримку. Ми давно не грали за такої підтримки. Перемога присвячується вболівальникам", — сказав Маліновський.

Крім того, Маліновський поділився враженнями від гри національної збірної України.

"Забили хороший м'яч, могли збільшити перевагу, непогані моменти були. Також були певні помилки, які треба прибирати в наступних матчах.

Північна Ірландія — бойова команда. Думаю, у другому таймі варто вище зустрічати суперника, тому що під тиском вони починали нервувати, переходили на довгі передачі.

Ми добре грали на підборах, непогано працювала лінія оборони. Навіть другий м'яч ми завжди підбирали. У суперників було трохи моментів. У другому таймі ми трохи підсіли, хоча приводу для цього не було", — сказав Маліновський.

Нагадаємо, Збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі. Наступну зустріч підопічні Андрія Шевченка проведуть 7 червня, а суперником буде збірна Кіпру.

Напередодні матчу проти Північної Ірландії в розташуванні збірної України провели традиційне посвячення новачків. З дебютною піснею довелося виступати Олександру Зубкову, Денису Попову, Богдану Лєднєву, Георгію Судакову, Анатолію Трубіну, Іллі Забарному, Артему Бондаренку й Артему Довбику.