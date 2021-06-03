В Киеве покажут первый матч сборной Украины на Евро-2020 на большом экране

Дебютный матч сборной Украины на чемпионате Европы можно будет посмотреть на НСК "Олимпийский".

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоится трансляция первого матча сборной Украины на Евро-2020 против сборной Нидерландов, который пройдет 13 июня в Амстердаме.

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Дебютный матч сборной можно будет посмотреть на большом экране самой крупной спортивной арены страны. Вход на стадион НСК "Олимпийский" для просмотра матча будет стоить 100 гривен.

Для владельцев абонементов среди болельщиков "Шахтера" будет действовать скидка до 100%, для болельщиков "Шахтера", которые покупали билеты на матчи в Киеве, будет действовать скидка в 20%.

Накануне Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на Евро-2020. Вне заявки остались голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко, а также два представителя "Динамо" — Богдан Леднев и Александр Сирота.

Матч Украина — Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена", начало — в 21.00. Встреча между сборными Украины и Кипра пройдет 7 июня в Харькове на ОСК "Металлист", начало — в 19.00.

В последний раз подопечные Андрея Шевченко играли на "Днепр Арене" 10 сентября 2019 года. Тогда сине-желтые противостояли сборной Нигерии в рамках контрольного матча. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В составе украинской сборной забивали Александр Зинченко и Роман Яремчук.

Зинченко и Цыганков не попали в заявку на товарищеский матч с Северной Ирландией. Кроме лидеров сборной, в заявку не игру не попали также Эдуард Соболь, Александр Тымчик. Зато шанс проявить себя получит Богдан Леднев.