У Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані

Дебютний матч збірної України на чемпіонаті Європи можна буде подивитися на НСК "Олімпійський".

У Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться трансляція першого матчу збірної України на Євро-2020 проти збірної Нідерландів, який пройде 13 червня в Амстердамі.

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Дебютний матч збірної можна буде подивитися на великому екрані найбільшої спортивної арени країни. Вхід на стадіон НСК "Олімпійський" для перегляду матчу коштуватиме 100 гривень.

Для власників абонементів серед уболівальників "Шахтаря" діятиме знижка до 100%, для уболівальників "Шахтаря", які купували квитки на матчі в Києві, діятиме знижка 20%.

Напередодні Андрій Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020. Поза заявки залишилися голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, захисник "Андерлехта" Богдан Михайліченко, півзахисник "Маріуполя" Артем Бондаренко, а також два представники "Динамо" — Богдан Лєднєв та Олександр Сирота.

Матч Україна — Північна Ірландія відбудеться 3 червня в Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена", початок — о 21:00. Зустріч між збірними України та Кіпру пройде 7 червня в Харкові на ОСК "Металіст", початок — о 19:00.

Востаннє підопічні Андрія Шевченка грали на "Дніпро Арені" 10 вересня 2019 року. Тоді синьо-жовті протистояли збірній Нігерії в рамках контрольного матчу. Зустріч завершилася внічию з рахунком 2:2. У складі української збірної забивали Олександр Зінченко та Роман Яремчук.

Зінченко і Циганков не були в заявці на товариський матч із Північною Ірландією. Крім лідерів збірної, в заявку не гру не потрапили також Едуард Соболь, Олександр Тимчик. Зате шанс проявити себе отримає Богдан Лєднєв.