Зинченко и Цыганков не попали в заявку на товарищеский матч с Северной Ирландией

Стала известна заявка сборной Украины на товарищеский матч с Северной Ирландией.

Полузащитники сборной Украины Александр Зинченко и Виктор Цыганков не попали в заявку сборной Украины на товарищеский матч со сборной Северной Ирландии.

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Кроме лидеров сборной, в заявку не игру не попали также Эдуард Соболь, Александр Тымчик. Зато шанс проявить себя получит Богдан Леднев.

Заявка сборной Украины на товарищеский матч с Северной Ирландией

1. Георгий Бущан, 2. Денис Попов, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Артем Довбик, 16. Виталий Миколенко, 17. Богдан Леднев, 18. Роман Безус, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин.

Накануне Андрей Шевченко объявил состав сборной Украины на Евро-2020. Вне заявки остались голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко, а также два представителя "Динамо" — Богдан Леднев и Александр Сирота.

Матч Украина — Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена", начало — в 21.00. Встреча между сборными Украины и Кипра пройдет 7 июня в Харькове на ОСК "Металлист", начало — в 19.00.

В последний раз подопечные Андрея Шевченко играли на "Днепр Арене" 10 сентября 2019 года. Тогда сине-желтые противостояли сборной Нигерии в рамках контрольного матча. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. В составе украинской сборной забивали Александр Зинченко и Роман Яремчук.