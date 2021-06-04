Атмосфера в збірній України після перемоги над Північною Ірландією: як це було (відео)

Дебютант збірної України Георгій Судаков зізнався, що свою матчеву футболку надішле в подарунок своїм батькам.

Блог vZbirna показав атмосферу в розташуванні збірної України після перемоги над Північною Ірландією в товариському матчі (1:0).

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Дебютант збірної України Георгій Судаков зізнався, що свою матчеву футболку надішле в подарунок своїм батькам.

Воротар збірної України Георгій Бущан поділився своїми емоціями після перемоги:

"Хороша атмосфера, хороший результат і гра в цілому. Ми виконали установку тренера. Були добре налаштовані та показали чудову гру.

Контрольні матчі з хорошими суперниками дуже корисні й продуктивні. Підготовка триває. Думаю, у всеозброєнні підійдемо до чемпіонату Європи. Будь-які перемоги додають впевненості у власних силах.

Підтримка стадіону була просто супер. Велике спасибі уболівальникам і Дніпру", — сказав Бущан.

Збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі. Наступну зустріч підопічні Андрія Шевченка проведуть 7 червня, а суперником буде збірна Кіпру.

Зазначимо, що травма лідера збірної України Руслана Маліновського в матчі з Північною Ірландією виявилася несерйозною.

"Епізод з ударом по ногах — суперник потрапив носком повз щитка, в неприємне місце. Трохи було боляче наступати на ногу. Але все нормально", — наводить слова Маліновського Українська Асоціація Футболу.

Раніше стало відомо, що в Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані.

Напередодні Андрій Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020. Поза заявки залишилися голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, захисник "Андерлехта" Богдан Михайліченко, півзахисник "Маріуполя" Артем Бондаренко, а також два представники "Динамо" — Богдан Лєднєв та Олександр Сирота.

Перед матчем проти Північної Ірландії в розташуванні збірної України провели традиційне посвячення новачків. З дебютною піснею довелося виступати Олександру Зубкову, Денису Попову, Богдану Лєднєву, Георгію Судакову, Анатолію Трубіну, Іллі Забарному, Артему Бондаренку й Артему Довбику.