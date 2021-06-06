У Путіна відреагували на нову форму збірної України з футболу з Кримом і Донбасом

Прес-секретар президента РФ заявив, що "регулювати" цю ситуацію повинні в УЄФА.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков прокоментував виданню ТАСС нову форму збірної України з футболу до Євро-2020, на якій зображена вся карта країни, включаючи окупований Росією Крим і захоплені проросійськими бойовиками частини Донецької й Луганської областей.

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Так, відповідаючи на питання журналістів щодо можливих обмежень з російської сторони, якщо збірна України потрапить у чвертьфінальний матч чемпіонату Європи, який повинен проводитися в Санкт-Петербурзі, Пєсков заявив наступне:

"Регулювання всіх аспектів здійснюється УЄФА", — сказав прес-секретар Путіна.

Чемпіонат Європи повинен пройти з 11 червня по 11 липня. Сім ігор турніру планують провести в Санкт-Петербурзі, в тому числі — і чвертьфінальний матч 2 липня.

[ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко [ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко [ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко [ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко [ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня, президент УАФ Андрій Павелко презентував новий спецкомплект форми національної збірної до чемпіонату "Євро-2020". Головним атрибутом нового вбрання є контур кордонів України. У Держдумі РФ вже закликали УЄФА заборонити нову форму української збірної, заявивши, що такий комплект є "виразом політичної позиції, яка різниться з позицією РФ".

Раніше Фокус розповідав, яка була атмосфера у збірній України після перемоги у матчі з Північною Ірландією.