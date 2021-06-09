"Від Харкова до Москви ракети долетять за 7 хвилин", — Путін про членство України в НАТО

На його думку, вступ нашої країни до Альянсу є "червоною лінією", а законопроект про корінні народи нібито "вдарить по всьому російському народу".

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю одному з російських телеканалів заявив, що не вважає "балаканиною" розмови про можливість додавання України в НАТО.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"З приводу пропозиції, пов'язаної зі вступом або планом вступу для України в НАТО. Всі трошки посміюються над Зеленським, кажуть, все це базікання, нічого тут не буде. У мене інша думка", — сказав він.

За словами Путіна, якщо Україна стане членом НАТО, то підльотний час ракет від Харкова або Дніпра до Москви зменшиться до 7-10 хвилин.

"Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час від Харкова чи Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?" — поставив риторичне запитання російський лідер.

Також він назвав "потворним" законопроект президента України про корінні народи Криму.

Відповідаючи на відповідне запитання, російський лідер заявив, що ставиться до нього негативно.

"Як ще до цього можна ставитися? Називати росіян некорінним народом України не просто некоректно, а смішно та безглуздо. Очевидний факт, що люди, які прийшли з цими територіями до складу російської держави, називали себе росіянами", — заявив він.

Нагадаємо, згідно із законопроектом Зеленського, корінними народами України, які сформувалися на території Криму, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Президент РФ вважає, що ідея оголосити росіян некорінними в Україні завдає потужного удару по всьому російському народу.

"Це такий потужний, дуже серйозний удар по російському народу в цілому, і, звичайно, це не може бути для нас байдужим", — зазначив він.

Також Путін висловився на тему санкцій США проти газопроводу "Північний потік-2"

"Продовжувати вводити з боку США санкції проти "Північного потоку-2" було безглуздим, оскільки перша нитка вже добудована. Ніби як США відмовилися від цих санкцій, але введуть так, таким темпом і туди, куди вважатимуть за потрібне, абсолютно ігноруючи інтереси інших учасників міжнародного спілкування", — заявив він.

Торкнувся президент Росії і теми "мінських угод", заявивши при цьому, що в України, нібито, немає бажання їх виконувати.

"Це не моя примха, щоб київська влада розмовляла з людьми Донбасу. Так прописано в мінських угодах, і під ними стоять підписи "ЛНР" і "ДНР". Більш того, Петро Порошенко наполягав, щоб були поставлені підписи керівників цих двох невизнаних республік. А тепер київська влада не хоче з ними розмовляти. Бажання виконувати мінські угоди в сьогоднішніх київських властей немає", — резюмував Путін.

Після політичних та економічних питань Путін відповів, що думає про нову форму футболістів збірної України.

"Тут немає ніякої новизни, позиція української влади з приводу Криму нам добре відома, вони нехтують волевиявленням кримчан, що теж не дуже в'яжеться з розумінням, що таке демократія", — стверджує політик.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував нову форму збірної України з футболу до Євро-2020, на якій зображена вся карта країни, враховуючи окупований Росією Крим і захоплені проросійськими бойовиками частини Донецької та Луганської областей.

Також повідомлялося, що Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору з відкритого неба.

Фокус писав про те, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Володимира Путіна й Олександра Лукашенка від дестабілізації ситуації на східних кордонах Північноатлантичного Альянсу.