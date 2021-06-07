Вслед за США: Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

Пресс-секретарь российского президента уже опроверг мнение, что это решение обострит отношения между РФ и США

Президент России, Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже рассказал журналистам, что закон о денонсации поступил президенту из Совета Федерации. При этом Песков заявил, что выход России из Договора не обострит отношения между РФ и США накануне встречи президентов этих стран в Женеве. Об этом пишет "Российская газета".

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"Я не знаю, а чего здесь обострять? Здесь нечего обострять. Cитуация не нервная", — заявил Песков СМИ.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков анонсировал подписание закона до саммита лидеров РФ и США, поскольку Москва разочарована решением США выйти из договора.

"США под надуманным предлогом вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств – участников Договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению Договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В связи с этими обстоятельствами принято решение о выходе Российской Федерации из Договора", — сказано на сайте президента РФ.

Напомним, США вышли из Договора еще в 2020 году при президенте Дональде Трампе. О своем намерении покинуть соглашение американцы заявили в конце мая 2020 года, за шесть месяцев до выхода из него — таково условие соглашения. В итоге Вашингтон покинул договор 24 ноября.

В США приняли это решение, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий, сообщил тогда глава Государственного департамента Майк Помпео.

В своем заявлении, опубликованном на сайте Государственного департамента США, Помпео перечислил множество примеров нарушения Россией условий договора. Он утверждал, что российская армия использовала полеты над территорией США для наведения своего высокоточного оружия на стратегически важные американские и европейские объекты.

"Вместо того, чтобы использовать Договор об открытом небе как механизм для укрепления доверия и уверенности при соблюдении открытости в военных вопросах, Россия, таким образом, превратила соглашение в инструмент запугивания и угроз, сделала его продолжением своих вооружений", — было сказано в заявлении Помпео.

Напомним, Договор по открытому небу, объединявший 35 государств, был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Он позволяет совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

"Странами-хранителями" Договора являются Венгрия и Канада

Также российское правительство готовит распоряжение о денонсации меморандума с США "об открытой суше". Об этом сообщил журналистам заместитель.

"На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об открытой суше", — об этом в начале июня сообщил замминистра главы МИД РФ Сергей Рябков. Однако добавил, что конкретных сроков пока назвать не может.

"Есть некоторые другие моменты, которые мы в закрытом режиме доводим до американцев", — отметил Рябков.

Договор "об открытой суше" регулирует передвижение дипломатов в стране пребывания. Согласно ему отдельные категории сотрудников диппредставительства (старший состав в них не входит) должны уведомлять власти страны, в которой находятся, если собираются выезжать на 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где расположено генеральное консульство. Денонсацию этого соглашения анонсировал в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров.