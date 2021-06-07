Слідом за США: Путін підписав закон про денонсацію Договору з відкритого неба

Прес-секретар російського президента вже спростував думку, що це рішення загострить відносини між РФ і США.

Президент Росії, Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору з відкритого неба. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков вже розповів журналістам, що закон про денонсацію надійшов президенту з Ради Федерації. При цьому Пєсков заявив, що вихід Росії з Договору не загострить відносини між РФ і США напередодні зустрічі президентів цих країн у Женеві. Про це пише "Российская газета".

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"Я не знаю, а що тут загострювати? Тут нічого загострювати. Ситуація не нервова", — заявив Пєсков ЗМІ.

Раніше заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков анонсував підписання закону до саміту лідерів РФ і США, оскільки Москва розчарована рішенням США вийти з договору.

"США під надуманим приводом вийшли з Договору, що істотно порушило баланс інтересів держав — учасників Договору, досягнутий при його укладанні. Таким чином, було завдано серйозної шкоди дотримання Договору та його значущості у зміцненні довіри і транспарентності, виникла загроза національній безпеці Російської Федерації. Через ці обставини прийнято рішення про вихід Російської Федерації з Договору", — сказано на сайті президента РФ.

Нагадаємо, США вийшли з Договору ще у 2020 році при президенті Дональда Трампа. Про свій намір покинути угоду американці заявили в кінці травня 2020 року, за шість місяців до виходу з нього — така умова угоди. У підсумку Вашингтон залишив договір 24 листопада.

У США прийняли це рішення, звинувативши Росію в неодноразовому порушенні його умов, повідомив тоді голова Державного департаменту Майк Помпео.

У своїй заяві, опублікованій на сайті Державного департаменту США, Помпео перерахував безліч прикладів порушення Росією умов договору. Він стверджував, що російська армія використовувала польоти над територією США для наведення своєї високоточної зброї на стратегічно важливі американські та європейські об'єкти.

"Замість того, щоб використовувати Договір про відкрите небо як механізм для зміцнення довіри і впевненості при дотриманні відкритості у військових питаннях, Росія, таким чином, перетворила угоду в інструмент залякування і погроз, зробила його продовженням своїх озброєнь", — було сказано в заяві Помпео .

Нагадаємо, Договір з відкритого неба, який об'єднував 35 держав, був підписаний в Гельсінкі 24 березня 1992 року представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Він дозволяє здійснювати оглядові польоти літаків, що не несуть зброї, над територіями країн-учасниць.

"Країнами-хранителями" Договору є Угорщина і Канада

Також російський уряд готує розпорядження про денонсацію меморандуму з США "про відкриту сушу". Про це повідомив журналістам заступник.

"На підході розпорядження уряду про денонсацію Росією меморандуму про відкриту сушу", — про це на початку червня повідомив заступник міністра глави МЗС РФ Сергій Рябков. Однак додав, що конкретних термінів поки назвати не може.

"Є деякі інші моменти, які ми в закритому режимі доводимо до американців", — зазначив Рябков.

Договір "про відкриту сушу" регулює пересування дипломатів в країні перебування. Згідно з ним окремі категорії працівників диппредставництва (старший склад до них не входить) повинні повідомляти владу країни, в якій знаходяться, якщо збираються виїжджати на 25-мильний радіус навколо столиці або міста, де розташоване генеральне консульство. Денонсацію цієї угоди анонсував у квітні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.