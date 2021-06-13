"Для наилучших": в МОН обещают 4 тыс. зарплаты в президентском университете (видео)

Чиновники еще не определились, в какой валюте будет зарплата – долларах или евро. Но в ВУЗ можно будет попасть через конкурсный отбор.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал в интервью для Радио Свобода о предполагаемых зарплатах в президентском университете.

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По словам министра, в университет будут попадать лучшие преподаватели путем отбора.

"Про зарплату говорить не буду, дайте нам концепцию сначала написать. … Мы с президентом говорили, мы должны хотя бы для наилучших дать зарплату те 4 тысячи. Стартовать с этого. Но это будут самые лучшие преподаватели", — заявил Шкарлет.

Но на данный момент еще неопределенно — это будут доллары или евро. Согласно базовой концепции, студентов будут готовить как для частного, так и для государственного сектора. Но если для частного сектора, то работодатель будет обязан возместить трехкратную сумму обучения университету.

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О зарплате в 4000 долларов заявляли эксперты Владимира Зеленского во время избирательной кампании. А как отмечал сам экс-шоумен, в Кипре зарплата 3-4 тысячи несмотря на замороженный военный конфликт.

Но как позднее выяснили журналисты, базовая ставка преподавателей в Кипр стартует от 1 703 до 2816 долларов до налогообложения. А максимальная зарплата доходит до 3730 долларов до налога на прибыль, страхового взноса и других налогов.

Напомним, во время открытия форума "Украина 30. Образование и наука" Владимир Зеленский анонсировал строительство президентского ВУЗа. Для этого хотят застроить 16 га ВДНХ, для самих работ нужно 7 млрд гривен и 3 года работ.

Позднее была показана визуализация будущего университета.