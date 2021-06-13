"Стартувати з цього": в МОН обіцяють 4 тис. зарплати в президентському університеті (відео)

Чиновники ще не визначилися, в якій валюті буде зарплата — доларах або євро. Але до ВНЗ можна буде потрапити через конкурсний відбір.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів в інтерв'ю для Радіо Свобода про майбутні зарплати в президентському університеті.

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За словами міністра, в університет потраплятимуть кращі викладачі шляхом відбору.

"Про зарплату говорити не буду, дайте нам концепцію спочатку написати. ... Ми з президентом говорили, ми повинні хоча б для найкращих дати зарплату ті 4 тисячі. Стартувати з цього. Але це будуть найкращі викладачі", — заявив Шкарлет.

Але на цей час ще невизначено — це будуть долари або євро. Згідно з базовою концепції, студентів готуватимуть як для приватного, так і для державного сектора. Але якщо для приватного сектора, то роботодавець буде зобов'язаний відшкодувати трикратну суму навчання університету.

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Про зарплату в 4000 доларів заявляли експерти Володимира Зеленського під час виборчої кампанії. А як зазначав сам ексшоумен, в Кіпрі зарплата 3-4 тисячі попри заморожений військовий конфлікт.

Але як пізніше з'ясували журналісти, базова ставка викладачів в Кіпр стартує від 1 703 до 2 816 доларів до оподаткування. А максимальна зарплата доходить до 3730 доларів до податку на прибуток, страхового внеску та інших податків.

Нагадаємо, під час відкриття форуму "Україна 30. Освіта і наука" Володимир Зеленський анонсував будівництво президентського інституту. Для цього хочуть забудувати 16 га ВДНХ, для самих робіт потрібно 7 млрд гривень і 3 роки робіт.

Пізніше була показана візуалізація майбутнього університету.