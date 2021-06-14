"Хозяин жизни не заблокирует": Гетманцев о прохождении законопроекта об олигархах

Нардеп считает, что олигархам нужно смириться с неизбежным и не пытаться провести диверсию, это лишь замедлит процесс, но не отменит его.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики, нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев объяснил, почему нужно принять закон об олигархах. Об этом он рассказал в интервью для Телеграфа.

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По словам нардепа, вред, который причиняет олигархическая система, заключается в ущербе развития конкуренции, "особых правил" и еще большем отставании Украины от ЕС по уровню благосостояния.

"Многое говорит о том, что мы успеем до конца сессии. И многое говорит о том, что будет большое сопротивление. Однако необходимость принятия законопроекта – это позиция президента, которая поддерживается подавляющим большинством фракции", — говорит Гетманцев.

Законопроект об олигархах, по словам нардепа, только один элемент из большого плана. В него также входит закон о лоббизме и другие. Если же законопроект депутаты не поддержат, то будет референдум. Если какой-то "хозяин жизни" захочет затормозить законопроект правками, как это было с "антиколомойским законом", то у власти есть план Б.

"… Если наш прекрасный план споткнется о конвульсивную попытку того либо иного "хозяина жизни" затормозить поезд, набирающий скорость. План споткнется ненадолго. … А если диверсии будут более системными, то вариант Б у нас также есть. Олигархам нужно смириться с неизбежным", — отметил Даниил Гетманцев.

Напомним, 3 июня на сайте Верховной Рады был опубликован текст законопроекта об олигархах. Согласно ему, олигархом является человек, соответствующий 3 из 4 критериев: участие в политической жизни, влияние на СМИ, владение монополией, наличие активов на 2,27 млрд грн.

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