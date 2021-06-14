"Господар життя не заблокує": Гетманцев про проходження законопроекту про олігархів

Нардеп вважає, що олігархам потрібно змиритися з неминучим і не намагатися провести диверсію, це лише сповільнить процес, але не скасує його.

Глава парламентського комітету з питань фінансів і податкової політики, нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев пояснив, чому потрібно прийняти закон про олігархів. Про це він розповів в інтерв'ю для Телеграфа.

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За словами нардепа, шкода, якої завдає олігархічна система, полягає у збитку розвитку конкуренції, "особливих правил" і ще більшому відставанні України від ЄС за рівнем добробуту.

"Багато що говорить про те, що ми встигнемо до кінця сесії. І багато що говорить про те, що буде великий опір. Проте необхідність прийняття законопроекту — це позиція президента, яка підтримується більшістю фракції", — говорить Гетманцев.

Законопроект про олігархів, за словами нардепа, тільки один елемент з великого плану. У нього також входить закон про лобізм та інші. Якщо ж законопроект депутати не підтримають, то буде референдум. Якщо якийсь "господар життя" захоче загальмувати законопроект правками, як це було з "антиколомойським законом", то при владі є план Б.

"...Якщо наш прекрасний план спіткнеться об конвульсивну спробу того або іншого "господаря життя" загальмувати поїзд, що набирає швидкість. План спіткнеться ненадовго... А якщо диверсії будуть системнішими, то варіант Б у нас також є. Олігархам потрібно змиритися з неминучим", — зазначив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, 3 червня на сайті Верховної Ради був опублікований текст законопроекту про олігархів. Згідно з ним, олігархом є людина, що відповідає 3 з 4 критеріїв: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, володіння монополією, наявність активів на 2,27 млрд грн.

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