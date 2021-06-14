Зеленский хочет изменить условия сотрудничества с МВФ

Президент считает, что фонду не стоит выдвигать Украине такие же требования, как и другим странам.

Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым то, что Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает Украине такие же требования, как и другим странам. Об этом глава государства заявил в совместном интервью для изданий AFP, Reuters и AP, сообщается на сайте Офиса президента.

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Зеленский отметил, что Украина уже более семи лет находится в состоянии войны, потому властям приходится иначе решать какие сферы являются приоритетными. В частности, деньги стране приходится тратить не на экономические трансформации, а на усиление безопасности.

"Сначала военные приоритеты, сначала медицина, потом все остальное", — отметил президент Украины.

Впрочем, Зеленский заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ является важным для экономической стабильности Украины, поскольку к программе фонда подвязаны и другие программы финансовой поддержки.

В связи с этим глава государства сообщил, что обязуется сделать все, что было ранее обещано украинской стороной.

Напомним, в середине мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Кабмине надеются на получение двух траншей от МВФ до конца 2021 года.

В конце апреля сообщалось, что МВФ отозвал из Украины постоянного советника по финансовым вопросам, работавшего в стране в течение пяти лет.