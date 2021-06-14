Зеленський хоче змінити умови співпраці з МВФ

Президент вважає, що фонду не варто висувати Україні такі ж вимоги, як і іншим країнам.

Президент України Володимир Зеленський вважає несправедливим те, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) висуває Україні такі ж вимоги, як і іншим країнам. Про це голова держави заявив у спільному інтерв'ю для видань AFP, Reuters та AP, повідомляється на сайті Офісу президента.

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Зеленський зазначив, що Україна вже понад сім років перебуває в стані війни, тому владі доводиться інакше вирішувати, які сфери є пріоритетними. Зокрема, гроші країні доводиться витрачати не на економічні трансформації, а на посилення безпеки.

"Спочатку військові пріоритети, спочатку медицина, потім усе інше", — зазначив президент України.

Втім, Зеленський заявив, що продовження співпраці з МВФ є важливим для економічної стабільності України, оскільки до програми фонду підв'язані й інші програми фінансової підтримки.

У зв'язку з цим голова держави повідомив, що зобов'язується зробити все, що було раніше обіцяно українською стороною.

Нагадаємо, що в середині травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Кабміні сподіваються на отримання двох траншів від МВФ до кінця 2021 року.

У кінці квітня повідомлялося, що МВФ відкликав з України постійного радника з фінансових питань, який працював у країні протягом п'яти років.