"Европейская солидарность" объявила бойкот телеканалу "1 + 1", обвинив в "медиакилерстве и сексизме"

Решение было принято после скандала на политическом ток-шоу "Право на владу", где Ирина Геращенко поругалась с ведущей Натальей Мосейчук

Фракция "Европейская солидарность" объявила бойкот телеканалу "1+1",заявив о кампании "информационного киллерства" против лидера партии, пятого президента Украины Петра Порошенко и его команды. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

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Кроме этого во фракции обвинили телеканал в "манипуляциях, сексизме, распространении пророссийских месседжей и медиакилерстве".

Причиной обвинений и грядущего бойкота стала передача "Право на власть", которая вышла в эфир на "1+1" вечером 10 июня.

В анонсе программы сказано, что речь в ней шла о "блокировании освобождения пленных и обмен под телекамеры ради собственного пиара и пиара тогдашнего президента Петра Порошенко".

Также в ней обсуждали, "какой была истинная роль Виктора Медведчука в процессе обмена пленными", и как ситуацию прояснила "финальная часть аудиозаписей разговоров, которые якобы вел Медведчук, обнародованная журналистами-расследователями BIHUS.info".

Как заявил канал "1 + 1", среди тех, кто слушал эти записи, были те, кого "шокировал цинизм и Медведчука, и того, кто его тайно уполномочил вести такие переговоры".

В передаче приняла участие сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Позорное действо, которое состоялось в прошлый четверг на канале Зеленского, Медведчука и Коломойского "1 + 1" "Право на власть" — это была заказная информационная атака на команду пятого президента Украины Петра Порошенко. Она имела откровенно пророссийский характер, ведь повторяла кремлевскую пропаганду. Аргументы и факты таковы: раз команда Порошенко освободила 3240 заложников, раз команда Порошенко освободила 70% территории оккупированного Донбасса. И это информационное киллерство раз происходит против команды Порошенко", — заявила, в частности, представитель фракции народный депутат Мария Ионова.

[ + – ] Заявление фракции "Европейская солидарность"

Ионова также заявила, что Ирина Геращенко подверглась атаке не только как профессионал, но и как женщина и мать. "И это реальное положение в Украине, в котором находятся женщины-политики. Такие сексистские высказывания присущи команде Зеленского", — сказала депутат.

Сама Ирина Геращенко называла эту передачу "шабашем в студии "Плюсов" и "попыткой дискредитации государства" и сообщала, что готовит иск к телеканалу "о защите чести и достоинства, о дискредитации моей профессиональной деятельности и информационное киллерство".