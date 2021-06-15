"Європейська солідарність" оголосила бойкот телеканалу "1+1", звинувативши в "медіакілерстві та сексизмі"

Рішення було ухвалене після скандалу на політичному ток-шоу "Право на владу", де Ірина Геращенко посварилася з ведучою Наталкою Мосейчук.

Фракція "Європейська солідарність" оголосила бойкот телеканалу "1+1", заявивши про кампанію "інформаційного кілерства" проти лідера партії, пʼятого президента України Петра Порошенка і його команди. Про це повідомили в пресслужбі партії.

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Крім цього у фракції звинуватили телеканал у "маніпуляціях, сексизмі, поширенні проросійських меседжів і медіакілерстві".

Причиною звинувачень і майбутнього бойкоту стала передача "Право на владу", яка вийшла в ефір на "1+1" увечері 10 червня.

В анонсі програми сказано, що йшлося в ній про "блокування звільнення полонених та обмін під телекамери заради власного піару й піару тодішнього президента Петра Порошенка".

Також у ній обговорювали, "якою була справжня роль Віктора Медведчука в процесі обміну полоненими", і як ситуацію прояснила "фінальна частина аудіозаписів розмов, які нібито вів Медведчук, оприлюднені журналістами-розслідувачами BIHUS.info".

Як заявив канал "1+1", серед тих, хто слухав ці записи, були ті, кого "шокував цинізм і Медведчука, і того, хто його таємно уповноважив вести такі переговори".

У передачі взяла участь співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Ганебне дійство, яке відбулося минулого четверга на каналі Зеленського, Медведчука і Коломойського "1+1" "Право на владу" — це була замовна інформаційна атака на команду пʼятого президента України Петра Порошенка. Вона мала відверто проросійський характер, адже повторювала кремлівську пропаганду. Аргументи і факти такі: раз команда Порошенка звільнила 3 240 заручників, раз команда Порошенка звільнила 70% території окупованого Донбасу. І це інформаційне кілерство раз відбувається проти команди Порошенка", — заявила, зокрема, представниця фракції народна депутатка Марія Іонова.

[ + – ] Заява фракції "Європейська солідарність"

Іонова також заявила, що Ірина Геращенко піддалася атаці не тільки як професіонал, але і як жінка та мати. "І це реальний стан в Україні, в якому знаходяться жінки-політики. Такі сексистські висловлювання притаманні команді Зеленського", — сказала депутатка.

Власне Ірина Геращенко називала цю передачу "шабашем у студії "Плюсів" і "спробою дискредитації держави" і повідомляла, що готує позов до телеканалу "про захист честі та гідності, про дискредитацію моєї професійної діяльності та інформаційне кілерство".