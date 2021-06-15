Зеленский уволил детского омбудсмена Николая Кулебу

Кроме него, подписанный президентом указ освобождает от должностей еще четырех Уполномоченных. Некоторым из них уже назначили замену.

Президент Украины Владимир Зеленский свои указом уволил нескольких Уполномоченных президента Об этом сообщается на сайте президента.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Всего Зеленский уволил:

Лещенко Романа от выполнения обязанностей Уполномоченного президента Украины по земельным вопросам (вне штата).

Сушкевич Валерия с должности Уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью.

Никалая Кулебу с должности Уполномоченного президента по правам ребенка.

Вадима Свириденко с должности Уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Романа Семенченко с должности Уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

О причинах увольнения информации нет.

При этом на их замену президент назначил:

Татьяну Ломакину новой уполномоченной президента Украины по вопросам безбарьерности.

Будник Ольгу советником — уполномоченным президента Украины по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

Свириденко Вадима уполномоченным президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Герасимчук Дарью советником — уполномоченным президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации.

Напомним, генерала ВСУ Сергея Кривоноса уволили из ВСУ без рапорта, после 32 лет службы.

В 2019 году Николай Кулеба попал в ДТП, проехав на красный сигнал светофора.