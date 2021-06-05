"Без рапорта, после 32 лет службы": из ВСУ уволили генерала Кривоноса

Генерал считает, что стал неугоден и команда на его увольнение поступила из Офиса президента.

Бывший заместитель секретаря СНБО, экс-замкомандующего Сил специальных операций Сергей Кривонос уволен из рядов Вооруженных Сил Украины.

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Об этом в субботу, 5 июня сообщил сам Кривонос на своей странице в соцсети Facebook.

По словам военного, уволили его без рапорта.

"Служить государству хотел, но прислуживать не буду и не умею. Поэтому и уволили. Понимаю, команда из Офиса Президента", – намекнул на возможную причину своего увольнения генерал.

Кривонос считает, что его увольнение – начало нового этапа борьбы с реалиями "того беспорядка, который существует в армии".

"Сейчас меня уже ничего не сдерживает, с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы. На войне разрешены все приемы", – добавил он.

[ + – ] Сообщение Кривоноса об увольнении

Напомним, в январе 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Кривоноса кандидатом в президенты Украины.

Правда, в этом статусе генерал пробыл лишь два месяца, сняв 7 марта свою кандидатуру в пользу президента Петра Порошенко.

[ + – ] Сообщение Сергея Кривоноса

Мотивировал свое решение Кривонос тем, что не считает целесообразным "смену Верховного Главнокомандующего ВСУ".

Позже генерал подтвердил, что произошло это после его встречи с Порошенко.

"Была ли встреча с Верховным Главнокомандующим? Да, она состоялась. Встреча между Президентом и кандидатом в президенты, Верховным Главнокомандующим и бойцом", — писал он в Facebook.

Уже 12 марта Кривонос был назначен заместителем секретаря СНБО.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Сергей Кривонос был уволен с поста заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) якобы из-за того, что он "не работал в команде" и не "предлагал свои экспертные оценки", а "делал громкие политические заявления".

Кривоноса уволили с должности замсекретаря СНБО 29 декабря 2020 года.

Ранее он назвал заявление президента Владимира Зеленского о мобилизации и мужчин, и женщин в случае нападения России нереалистичным.