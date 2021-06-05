"Без рапорту, після 32 років служби": з ВСУ звільнили генерала Кривоноса
Генерал вважає, що став неугодний і команда на його звільнення надійшла з Офісу президента.
Колишній заступник секретаря РНБО, екс-заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос звільнений з лав Збройних Сил України.
Про це в суботу, 5 червня повідомив сам Кривонос на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
За словами військового, звільнили його без рапорту.
"Служити державі хотів, але прислуговувати не буду і не вмію. Тому і звільнили. Розумію, команда з Офісу Президента", — натякнув на можливу причину свого звільнення генерал.
Кривонос вважає, що його звільнення — початок нового етапу боротьби з реаліями "того безладу, який існує в армії".
"Зараз мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що противники використовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми", — додав він.
Нагадаємо, в січні 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала Кривоноса кандидатом в президенти України.
Правда, в цьому статусі генерал пробув лише два місяці, знявши 7 березня свою кандидатуру на користь президента Петра Порошенка.
Мотивував своє рішення Кривонос тим, що не вважає за доцільне "зміну Верховного Головнокомандувача ЗСУ".
Пізніше генерал підтвердив, що сталося це після його зустрічі з Порошенком.
"Чи була зустріч з Верховним Головнокомандувачем? Так, вона відбулася. Зустріч між Президентом і кандидатом в президенти, Верховним Головнокомандувачем і бійцем", — писав він у Facebook.
Вже 12 березня Кривонос був призначений заступником секретаря РНБО.
Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Сергій Кривонос був звільнений з поста заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) нібито через те, що він "не працював в команді" і не "пропонував свої експертні оцінки", а "робив гучні політичні заяви".
Кривоноса звільнили з посади заступника секретаря РНБО 29 грудня 2020 року.
Раніше він назвав заяву президента Володимира Зеленського про мобілізацію і чоловіків, і жінок в разі нападу Росії нереалістичним.