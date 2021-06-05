"Без рапорту, після 32 років служби": з ВСУ звільнили генерала Кривоноса

Генерал вважає, що став неугодний і команда на його звільнення надійшла з Офісу президента.

Колишній заступник секретаря РНБО, екс-заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос звільнений з лав Збройних Сил України.

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Про це в суботу, 5 червня повідомив сам Кривонос на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За словами військового, звільнили його без рапорту.

"Служити державі хотів, але прислуговувати не буду і не вмію. Тому і звільнили. Розумію, команда з Офісу Президента", — натякнув на можливу причину свого звільнення генерал.

Кривонос вважає, що його звільнення — початок нового етапу боротьби з реаліями "того безладу, який існує в армії".

"Зараз мене вже нічого не стримує, з урахуванням того, що противники використовували нечесні і брудні прийоми. На війні дозволені всі прийоми", — додав він.

[ + – ] Повідомлення Кривоноса про звільнення

Нагадаємо, в січні 2019 року Центральна виборча комісія зареєструвала Кривоноса кандидатом в президенти України.

Правда, в цьому статусі генерал пробув лише два місяці, знявши 7 березня свою кандидатуру на користь президента Петра Порошенка.

[ + – ] Повідомлення Сергія Кривоноса

Мотивував своє рішення Кривонос тим, що не вважає за доцільне "зміну Верховного Головнокомандувача ЗСУ".

Пізніше генерал підтвердив, що сталося це після його зустрічі з Порошенком.

"Чи була зустріч з Верховним Головнокомандувачем? Так, вона відбулася. Зустріч між Президентом і кандидатом в президенти, Верховним Головнокомандувачем і бійцем", — писав він у Facebook.

Вже 12 березня Кривонос був призначений заступником секретаря РНБО.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Сергій Кривонос був звільнений з поста заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) нібито через те, що він "не працював в команді" і не "пропонував свої експертні оцінки", а "робив гучні політичні заяви".

Кривоноса звільнили з посади заступника секретаря РНБО 29 грудня 2020 року.

Раніше він назвав заяву президента Володимира Зеленського про мобілізацію і чоловіків, і жінок в разі нападу Росії нереалістичним.