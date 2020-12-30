"Делал громкие заявления". У Зеленского объяснили, почему Кривоноса уволили из СНБО

По словам советника главы ОП, еще одной причиной увольнения Кривоноса стало то, что он "не работал в команде".

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Андрея Ермака, в комментарии изданию liga.net рассказал, что Сергей Кривонос был уволен с поста заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) якобы из-за того, что он "не работал в команде" и не "предлагал свои экспертные оценки", а "делал громкие политические заявления".

"Президент Зеленский надеялся, что Кривонос сможет работать вместе с новой командой в интересах Украины и в рамках современных концепций нацбезопасности. Тем не менее, к огромному сожалению, с каждым месяцем становилось все очевиднее, что Кривоноса не интересует командная работа на позиции замсекретаря СНБО", — сказал Подоляк.

По словам советника главы ОП, Кривоносу нравилось делать громкие политические заявления и заниматься политическими спорами, что не коррелирует с должностью в одном из ключевых органов, который занимается национальной безопасностью страны. Потому, считает Подоляк, "причины расставания" являются "закономерными".

Сам Кривонос уже отреагировал на свое увольнение, написав в Facebook, что "можно уволить человека с должности, но человека с человека не уволить".

"Спасибо Президенту Украины за новогодний подарок", — поблагодарил Зеленского Кривонос.

Напомним, Сергея Кривоноса уволили с должности замсекретаря СНБО 29 декабря. Ранее Сергей Кривонос назвал заявление президента Владимира Зеленского о мобилизации и мужчин, и женщин в случае нападения России нереалистичным.

Сергей Кривонос закончил Киевское высшее общевойсковое командное Краснознаменное училище имени Фрунзе, позже – Национальный университет обороны Украины имени Черняховского. Возглавлял 8-й Хмельницький полк специального назначения. Дважды его полк назывался среди лучших частей ВСУ по итогам года. В 2009-2010 годах был начальником факультета аэромобильных войск и разведки Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. В 2014 году лично командовал обороной Краматорского аэродрома.

Отметим, в ноябре прошлого года Зеленский уволил Кривоноса сразу с двух должностей. В частности, Кривоноса освободили от выполнения обязанностей руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Как объясняли в СНБО, тогда Кривоноса уволили с двух должностей в связи с перераспределением функциональных обязанностей.

Кривонос был заместителем секретаря СНБО с 12 марта 2019 года.