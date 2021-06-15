Політика
Зеленський звільнив дитячого омбудсмена Миколу Кулебу
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Крім нього, підписаний президентом указ звільняє з посад ще чотирьох Уповноважених. Деяким з них вже призначили заміну.
Президент України Володимир Зеленський свої указом звільнив декількох Уповноважених президента Про це повідомляється на сайті президента.
Всього Зеленський звільнив:
- Лещенка Романа від виконання обовʼязків Уповноваженого президента України із земельних питань (поза штатом).
- Сушкевич Валерію з посади Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю.
- Миколу Кулебу з посади Уповноваженого Президента з прав дитини.
- Вадима Свириденка з посади Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.
- Романа Семенченка з посади Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.
Про причини звільнення інформації немає.
При цьому на заміну президент призначив:
- Тетяну Ломакіну новою уповноваженою президента України з питань безбарʼєрності.
- Будник Ольгу радником — уповноваженим президента України з питань Фонду Президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту.
- Свириденка Вадима радником — уповноваженим президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.
- Герасимчук Дарʼю радником — уповноваженим президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.
Нагадаємо, генерала ЗСУ Сергія Кривоноса звільнили з ЗСУ без рапорту, після 32 років служби.
У 2019 Микола Кулеба потрапив в ДТП, проїхавши на червоний сигнал світлофора.