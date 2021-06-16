Предматчевый состав. С чем Байден и Путин приехали на саммит в Женеву

Переговоры лидеров США и России в Женеве уже называют "встречей десятилетия". Если пафоса и перебавили, то совсем чуть-чуть. Первые лица обеих стран сходятся во мнении, что отношения практически заморожены — и ни к чему хорошему это не ведет.

Ситуацию нужно исправлять: новая холодная война на фоне растущих амбиций Китая делает обстановку в мире все более непредсказуемой. И хотя комментаторы заранее говорят, что Путин и Байден скорее всего просто "прощупают" друг друга и с саммитом не стоит связывать особых надежд, в Женеву прилетели около 900 журналистов — в ожидании сенсаций и судьбоносных заявлений.

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[ + – ] Саммит в Женеве начался. Двусторонняя встреча Путин — Байден

Саммит, а не тет-а-тет

Важно отметить формат, который выбран для встречи Байдена и Путина.

Согласно словарю дипломатических терминов, саммит — это встреча на высшем уровне, переговоры глав государств или членов правительства. На таких мероприятиях рассматриваются вопросы, которые имеют значение не только для какой-то отдельной страны, но для мировой политики в целом.

Повестка саммита заранее четко формулируется и передается участникам заранее — чтобы они могли изучить вопросы, которые выносятся на обсуждение, и подготовиться к дискуссии. При этом информация, которая будет обсуждаться на саммите, может не обнародоваться — до конца встречи.

В состав делегации на саммите могут входить до пяти представителей сторон и столько же советников и экспертов, всем им выдаются верительные грамоты. Участники саммита имеют право выступить по каждому из обсуждаемых вопросов; право на протест; право на процедурное предложение; право отвечать на высказывания другого выступающего. По итогам встречи принимаются решения — на основе письменных предложений, поданных участниками. Впрочем, решения эти имеют рекомендательный, а не обязательный для исполнения характер.

Наблюдатели, которые присутствуют на саммите, не имеют права голоса.

Таким образом, саммит в Женеве — это не просто кулуарная беседа двух лидеров, а острый дискуссионный матч между двумя командами. "Голы" и "пропуски" в котором будут иметь значение для судеб миллионов людей.

[ + – ] Все готово для встречи глав государств Фото: ТАСС

Кто "играет" за сборную США

Делегация США прилетела в Женеву вечером 15 июня, по информации CNN на борту президентского самолета находились: госсекретарь США Энтони Блинкен, его помощница по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, и посол США в Росии Джон Салливан. Глава Пентагона Ллойд Остин в состав делегации не вошел.

"Тренерскую работу", как пишут американские СМИ, проводил бывший посол США в России Майкл Макфол. По его оценке, позиция Джо Байдена на саммите и выбранная им стратегия важна не только для отношений США и РФ, но и в контексте "широкого глобального противостояния между демократией и диктатурой". Макфол считает, что встреча в Женеве станет тестом для Путина: прислушается ли президент РФ к "голосу разума" в лице Байдена, или "продолжит вторжение в страны, проведение хакерских и дезинформационных кампаний, арестов ни в чем не повинных россиян и американцев".

Кто "играет" за сборную РФ

Вместе с президентом РФ в Швейцарию утром 16 июня прилетели: глава МИД РФ Сергей Лавров, замглавы МИД Сергей Рябков, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, начальник генштаба Валерий Герасимов и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отмечалось, что в состав делегации войдет также замглавы Администрации российского президента Тарас Козак — который, как считается, курирует все вопросы, связанные с Украиной. Комментируя предстоящий саммит, Козак тезисно отметил: "Президенты вряд ли будут обсуждать перспективы вступления Украины в НАТО. Вступление в альянс — суверенное право Украины. Вряд ли будет обсуждаться подключение США к "нормандскому" формату. Подвижек по организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет".

Еще один приглашенный участник — спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

[ + – ] Владимир Путин, Джо Байден и президент Швейцарии Ги Пармелен

График саммита Путин-Байден в Женеве

(по киевскому времени)

14.00 — начало встречи на высшем уровне

14.25 – фотосессия Владимира Путина и Джо Байдена с президентом Швейцарии Ги Пармеленом

14.35 – двусторонняя встреча Путин — Байден

15.55 – 1-й раунд расширенной встречи с участием делегаций

17.40 – 2-й раунд расширенной встречи

Саммит продлится 4-5 часов и будет состоять из узкой части и двух расширенных с перерывом на чай-кофе.

Узкий круг предусматривает участие Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, а также переводчиков.

Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент отдельно выступит перед журналистами. Первым слово дадут Владимиру Путину, потом с журналистами пообщается Джо Байден.

Не будет и совместного обеда. "Никакого преломления хлебов", — цитирует Reuters высокопоставленного чиновника из США.

[ + – ] На улицах Женевы в день саммита - флаги США и РФ Фото: РИА Новости

Вероятная повестка дня

Стратегическая стабильность в мире, пандемия COVID-19, борьба с киберпреступностью, сотрудничество США и РФ в экономике, проблемы климата, вопрос арктического шельфа, региональные конфликты — Украина, Сирия, Ливия, Афганистан, Нагорный Карабах. Некоторые комментаторы упоминают, что может быть рассмотрена и ситуация в Беларуси. Возможно, Путину зададут вопрос об Алексее Навальном, чей граффити-портрет за несколько дней до саммита появился на одной из женевских улиц рядом с портретом Нельсона Манделы.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в РФ не оставили без внимания слова Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО, и не исключено, что Владимир Путин выскажется по этому поводу.

В случае позитивного развития диалога, стороны могут обсудить другие вопросы двусторонних отношений — например, задержание граждан РФ и США в третьих странах (предположительно, речь может зайти о двух морских пехотинцах Поле Вилане и Треворе Риде, а также о российском летчике Константине Ярошенко), работу посольств и возможное возвращение послов.

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Место встречи — вилла La Grange

Ожидалось, что местом проведения саммита станет знаменитый женевский отель "Интерконтиненталь" — но позже стало известно, что переговоры Байдена и Путина пройдут на вилле XVIII века под названием La Grange, откуда открывается живописный вид на Женевское озеро. На похожей вилле Fleur d`Eau здесь же, в Женеве, Рональд Рейган и Михаил Горбачев в 1985 году положили конец холодной войне.

Полиция заранее оцепила парковую зону — 30 гектаров, прилегающих к вилле, и установила по периметру ограждения из колючей проволоки. А в "Интерконтинентале" — отеле, где, как говорят, творят историю, — остановился президент США.

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