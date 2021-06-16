Передматчевий склад. З чим Байден і Путін приїхали на саміт до Женеви

Переговори лідерів США і Росії в Женеві вже називають "зустріччю десятиліття". Якщо пафосу і додали, то зовсім трохи. Перші особи обох країн сходяться на думці, що відносини практично заморожені — і ні до чого хорошого це не доведе.

Ситуацію потрібно виправляти: нова холодна війна на фоні зростання амбіцій Китаю робить обстановку у світі все більш непередбачуваною. І хоча коментатори заздалегідь кажуть, що Путін і Байден швидше за все просто "прощупають" один одного і з самітом не варто пов'язувати особливих надій, у Женеву прилетіли близько 900 журналістів — в очікуванні сенсацій і доленосних заяв.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Саміт у Женеві почався. Двостороння зустріч Путін — Байден

Саміт, а не тет-а-тет

Важливо зазначити формат, обраний для зустрічі Байдена і Путіна.

Відповідно до словника дипломатичних термінів, саміт — це зустріч на вищому рівні, переговори глав держав або членів уряду. На таких заходах розглядаються питання, які мають значення не тільки для якоїсь окремої країни, але для світової політики в цілому.

Порядок саміту заздалегідь чітко формулюється і передається учасникам — щоб вони могли вивчити питання, які виносяться на обговорення, і підготуватися до дискусії. При цьому інформація, яка буде обговорюватися на саміті, може не оприлюднюватися — до кінця зустрічі.

До складу делегації на саміті можуть входити до п'яти представників сторін і стільки ж радників і експертів, усім їм видаються вірчі грамоти. Учасники саміту мають право виступити по кожному з обговорюваних питань; право на протест; право на процедурну пропозицію; право відповідати на висловлювання іншого промовця. За підсумками зустрічі приймаються рішення — на основі письмових пропозицій, поданих учасниками. Втім, рішення ці мають рекомендаційний, а не обов'язковий для виконання характер.

Спостерігачі, які присутні на саміті, не мають права голосу.

Таким чином, саміт у Женеві — це не просто кулуарна бесіда двох лідерів, а гострий дискусійний матч між двома командами. "Голи" і "пропуски" в якому будуть мати значення для доль мільйонів людей.

[ + – ] Усе готово для зустрічі глав держав Фото: ТАСС

Хто "грає" за збірну США

Делегація США прилетіла до Женеви ввечері 15 червня, за інформацією CNN, на борту президентського літака були: держсекретар США Ентоні Блінкен, його помічниця у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд, старший директор по Росії та Центральній Азії Ради національної безпеки при Білому домі Ерік Грін, і посол США в Росії Джон Салліван. Глава Пентагону Ллойд Остін до складу делегації не увійшов.

"Тренерську роботу", як пишуть американські ЗМІ, проводив колишній посол США в Росії Майкл Макфол. За його оцінкою, позиція Джо Байдена на саміті і вибрана ним стратегія важлива не тільки для відносин США і РФ, але і в контексті "широкого глобального протистояння між демократією і диктатурою". Макфол вважає, що зустріч у Женеві стане тестом для Путіна: чи прислухається президент РФ до "голосу розуму" в особі Байдена, або "продовжить вторгнення в країни, проведення хакерських і дезінформаційних кампаній, арештів ні в чому не винних росіян і американців".

Хто "грає" за збірну РФ

Разом з президентом РФ до Швейцарії вранці 16 червня прилетіли: глава МЗС РФ Сергій Лавров, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, посол РФ у Вашингтоні Анатолій Антонов, помічник президента РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков, начальник генштабу Валерій Герасимов і прессекретар Дмитро Пєсков.

Зазначалося, що до складу делегації увійде також заступник голови Адміністрації російського президента Тарас Козак — який, як вважається, курирує всі питання, пов'язані з Україною. Коментуючи майбутній саміт, Козак тезисно зазначив: "Президенти навряд чи будуть обговорювати перспективи вступу України в НАТО. Вступ до альянсу — суверенне право України. Навряд чи буде обговорюватися підключення США до "нормандського" формату. Зрушень щодо організації зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки немає".

Ще один запрошений учасник — спецпредставник президента РФ із Сирії Олександр Лаврентьєв.

[ + – ] Володимир Путін, Джо Байден і президент Швейцарії Гі Пармелен

Графік саміту Путін-Байден у Женеві

(за київським часом)

14.00 — початок зустрічі на вищому рівні

14.25 — фотосесія Володимира Путіна і Джо Байдена з президентом Швейцарії Гі Пармеленом

14.35 — двостороння зустріч Путін — Байден

15.55 — 1-й раунд розширеної зустрічі за участю делегацій

17.40 — 2-й раунд розширеної зустрічі

Саміт триватиме 4-5 годин і буде складатися з вузької частини і двох розширених з перервою на чай-каву.

Вузьке коло передбачає участь Сергія Лаврова та Ентоні Блінкена, а також перекладачів.

Спільної пресконференції не очікується, кожен президент окремо виступить перед журналістами. Першим слово дадуть Володимиру Путіну, потім з журналістами поспілкується Джо Байден.

Не буде і спільного обіду. "Ніякого заломлення хлібів", — цитує Reuters високопоставленого чиновника із США.

[ + – ] На вулицях Женеви в день саміту — прапори США та РФ Фото: РИА Новости

Ймовірний порядок денний

Стратегічна стабільність у світі, пандемія COVID-19, боротьба з кіберзлочинністю, співпраця США і РФ в економіці, проблеми клімату, питання арктичного шельфу, регіональні конфлікти — Україна, Сирія, Лівія, Афганістан, Нагорний Карабах. Деякі коментатори згадують, що може бути розглянута і ситуація в Білорусі. Можливо, Путіну поставлять питання про Олексія Навального, чий графіті-портрет за кілька днів до саміту з'явився на одній з женевських вулиць поруч з портретом Нельсона Мандели.

Напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що в РФ не залишили без уваги слова Джо Байдена про вступ України в НАТО, і не виключено, що Володимир Путін висловиться з цього приводу.

У разі позитивного розвитку діалогу, сторони можуть обговорити інші питання двосторонніх відносин — наприклад, затримання громадян РФ і США в третіх країнах (імовірно, мова може зайти про двох морських піхотинців Поля Віланова і Тревора Ріда, а також про російського льотчика Костянтина Ярошенка), роботу посольств і можливе повернення послів.

Важливо

Валіза, вокзал, Росія. Топ-5 гучних висилок дипломатів за останні 50 років

Місце зустрічі — вілла La Grange

Очікувалося, що місцем проведення саміту стане знаменитий женевський готель "Інтерконтиненталь" — але пізніше стало відомо, що переговори Байдена і Путіна пройдуть на віллі XVIII століття під назвою La Grange, звідки відкривається мальовничий краєвид на Женевське озеро. На схожій віллі Fleur d`Eau тут же, у Женеві, Рональд Рейган і Михайло Горбачов у 1985 році поклали край холодній війні.

Поліція заздалегідь оточила паркову зону — 30 гектарів, прилеглих до вілли, і встановила по периметру огорожі з колючого дроту. А в "Інтерконтиненталі" — готелі, де, як кажуть, творять історію, — зупинився президент США.

Важливо