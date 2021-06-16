"Время властям Украины выполнять обещания": США и ЕС призвали реформировать суды

Помимо изменений в судебной системе, страну призывают провести прозрачные конкурсы в НАБУ и САП: "этого требовал народ".

В посольстве США опубликовали письмо от имени Штатов и ЕС, в котором они призывают Украину выполнять обещания и провести реформу суда, а также конкурсы в НАБУ и САП.

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Указывается, что США и ЕС поддерживают Украину в реформах, в частности речь идет о борьбе с коррупцией и в судебной реформе. Украинское государство прошло долгий путь начиная с 2014, но нужно консолидировать реформы. Олигархи пытаются уничтожить созданные независимые институты, законы и другие достижения страны.

В заявлении подчеркивается, что основной предпосылкой успеха реформы судебной системы и борьбы с коррупцией являются "независимые эксперты, назначенные международными партнерами Украины". Они помогают правительству подбирать профессионалов и компетентных кандидатов в судьи.

В ЕС и США подчеркивают, что само существование Высшего антикоррупционного суда и НАПК — это уже победа для Украины. Ее нужно обеспечить прозрачным отбором будущих сотрудников в эти организации.

"Мы, как друзья Украины, поддерживаем руководство Украины и просим его действовать с политическим мужеством. Мы призываем его подумать о стремлениях народа. Народ требовал реформ во время революции достоинства и голосовал за них. Сейчас время властям Украины выполнять обещания", — отмечается в заявлении.

Напомним, Джо Байден для вступления Украины в НАТО заявил, что нашей стране нужно усилить борьбу с коррупцией.

Ранее в Евросоюзе заявляли, что они видят прогресс Украины в проведении реформ.