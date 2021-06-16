"Час владі України виконувати обіцянки": США та ЄС закликали реформувати суди

Крім змін у судовій системі, країну закликають провести прозорі конкурси в НАБУ та САП: "цього вимагав народ".

У посольстві США опублікували лист від імені Штатів та ЄС, в якому вони закликають Україну виконувати обіцянки й провести реформу суду, а також конкурси в НАБУ та САП.

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Вказується, що США та ЄС підтримують Україну в реформах, зокрема йдеться про боротьбу з корупцією і в судовій реформі. Українська держава пройшла довгий шлях починаючи з 2014, але потрібно консолідувати реформи. Олігархи намагаються знищити створені незалежні інститути, закони й інші досягнення країни.

У заяві підкреслюється, що основною передумовою успіху реформи судової системи і боротьби з корупцією є "незалежні експерти, призначені міжнародними партнерами України". Вони допомагають уряду підбирати професіоналів і компетентних кандидатів у судді.

В ЄС і США наголошують, що власне існування Вищого антикорупційного суду і НАЗК — це вже перемога для України. Її потрібно забезпечити прозорим відбором майбутніх співробітників у НАТО та ЄС.

"Ми, як друзі України, підтримуємо керівництво України і просимо його діяти з політичною мужністю. Ми закликаємо його подумати про прагнення народу. Народ вимагав реформ під час революції гідності та голосував за них. Зараз час владі України виконувати обіцянки", — наголошується в заяві.

Нагадаємо, Джо Байден для вступу України в НАТО заявив, що нашій країні треба посилити боротьбу з корупцією.

Раніше в Євросоюзі заявляли, що вони бачать прогрес України у проведенні реформ.