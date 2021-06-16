"Вывезли в лес, наставили синяков", — Чаус о конфликте с директором НАБУ Сытником (видео)

Экс-судья утверждает, что нынешнего главу НАБУ якобы в 2008 году "вывозили в лес под Киевом" из-за конфликта с коллегами в Киевской прокуратуре.

Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус снова вышел на связь и рассказал, как директора НАБУ Артема Сытника в 2008 году вывозили в лес.

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Новое видеообращение появилось в Telegram-канале "Chaus UA".

Николай Чаус уверяет, что НАБУ открыло в отношении него уголовное производство из-за личной неприязни директора антикоррупционного бюро Артема Сытника, с которым у него был конфликт в 2008 году.

По словам экс-судьи, между ним, Артемом Сытником и Александром Полищуком в Киевской прокуратуре возник конфликт, после чего будущего директора НАБУ "вывезли в лес под Киевом, наставили синяков, забрали автомобиль и требовали возвращения денежных средств".

Николай Чаус заверил, что его слова могут подтвердить сотрудники Киевской прокуратуры, которые знают об этом конфликте, а производство в отношении него было открыто после того, как Артем Сытник стал директором НАБУ.

"И когда в 2016 году Артем Сытник, будучи уже директором НАБУ, учел политические реалии и начал уголовное преследование меня и моей семьи, стало понятно, что его друзья перевернули с ног на голову все обстоятельства и сделали меня во всем виновным. Учитывая последний комментарий Сытника относительно моего возвращения в Украину и действий НАБУ, мы обсуждали этот вопрос с адвокатами. И вы прекрасно понимаете, что никакой объективности, справедливости и беспристрастности при расследовании моего уголовного производства НАБУ ожидать не следует. Поскольку у самого директора реальный конфликт интересов со мной", - подытожил Николай Чаус в новом видеообращении.

[ + – ] Николай Чаус о конфликте с Артемом Сытником

Ранее Фокус сообщал, что экс-судью Николая Чауса сняли с международного розыска. По словам силовиков, процедура экстрадиции продолжается и решение Интерпола не повлияет на следствие в отношении экс-судьи Николая Чауса.

Также Фокус рассказывал, что Николай Чаус записал видеообращение после слухов в СМИ о его похищении в Молдове. Похищения, как рассказал бывший судья, в Молдове не было, но для дачи показаний ему необходимы гарантии безопасности.