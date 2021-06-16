"Вивезли в ліс, наставили синців", — Чаус про конфлікт з директором НАБУ Ситником (відео)

Екссуддя стверджує, що нинішнього главу НАБУ нібито у 2008 році "вивозили в ліс під Києвом" через конфлікт з колегами в Київській прокуратурі.

Екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус знову вийшов на зв'язок і розповів, як директора НАБУ Артема Ситника у 2008 році вивозили в ліс.

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Нове відеозвернення з'явилося в Telegram-каналі "Chaus UA".

Микола Чаус запевняє, що НАБУ відкрило проти нього кримінальне провадження через особисту неприязнь директора антикорупційного бюро Артема Ситника, з яким у нього був конфлікт у 2008 році.

За словами екссудді, між ним, Артемом Ситником і Олександром Поліщуком у Київській прокуратурі виник конфлікт, після чого майбутнього директора НАБУ "вивезли в ліс під Києвом, наставили синців, забрали автомобіль і вимагали повернення грошових коштів".

Микола Чаус запевнив, що його слова можуть підтвердити співробітники Київської прокуратури, які знають про цей конфлікт, а провадження щодо нього було відкрито після того, як Артем Ситник став директором НАБУ.

"І коли у 2016 році Артем Ситник, будучи вже директором НАБУ, врахував політичні реалії і почав кримінальне переслідування мене і моєї сім'ї, стало зрозуміло, що його друзі перевернули з ніг на голову всі обставини і зробили мене у всьому винним. З огляду на останній коментар Ситника щодо мого повернення в Україну і дій НАБУ, ми обговорювали це питання з адвокатами. І ви прекрасно розумієте, що ніякої об'єктивності, справедливості та неупередженості при розслідуванні мого кримінального провадження НАБУ очікувати не варто. Оскільки в самого директора реальний конфлікт інтересів зі мною", — підсумував Микола Чаус у новому відеозверненні.

[ + – ] Микола Чаус про конфлікт з Артемом Ситником

Раніше Фокус повідомляв, що екссуддю Миколу Чауса зняли з міжнародного розшуку. За словами силовиків, процедура екстрадиції триває і рішення Інтерполу не вплине на слідство щодо екссудді Миколи Чауса.

Також Фокус розповідав, що Микола Чаус записав відеозвернення після чуток у ЗМІ про його викрадення в Молдові. Викрадення, як розповів колишній суддя, у Молдові не було, але для дачі показань йому необхідні гарантії безпеки.