"Можем взять": Данилов об освобождении оккупированных городов в ОРДЛО (видео)

Украинские войска готовы к деоккупации, но нужно понимать, что она повлечет за собой гибель десятков тысяч человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская армия способна освободить оккупированные города. Об этом он сказал в эфире "Право на власть".

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По словам Данилова, Вооруженные силы 100% защитит страну и не нужно ее порочить. Украинская армия способна освободить города, находящиеся под контролем пророссийских боевиков. Вопрос только заключается в цене освобождения.

"Можем ли мы взять? Да, можем. Может быть и Горловку, и Донецк мы можем взять. Но нужно понимать, что за этим стоят люди. Кто пойдет на то, что могут погибнуть десятки тысяч человек. Кто за это будет нести ответственность?", — заявил Данилов.

Он добавил, что Россия распространяет сепаратистские настроения в южных регионах Украины перед выборами. Но местная власть ничего толком не делает, а должна объединиться и "на корне все это останавливать".

Напомним, в апреле Данилов заявлял, что Украина не имеет плана по освобождению Донбасса силовым путем. Украина стремится разрешить войну на Донбассе дипломатическим путем. Подобное заявление делал и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. По его словам, силовой план освобождения Донбасса неприемлем.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин писал, почему угроза большой войны с РФ не ушла, хотя о ней не пишут СМИ.