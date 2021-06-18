"Можемо взяти": Данілов про звільнення окупованих міст в ОРДЛО (відео)

Українські війська готові до деокупації, але потрібно розуміти, що вона спричинить за собою загибель десятків тисяч людей.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська армія здатна звільнити окуповані міста. Про це він сказав в ефірі "Право на владу".

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За словами Данілова, Збройні сили 100% захистять країну і не потрібно її паплюжити. Українська армія здатна звільнити міста, що перебувають під контролем проросійських бойовиків. Питання тільки полягає в ціні звільнення.

"Чи можемо ми взяти? Так, можемо. Може, і Горлівку, і Донецьк ми можемо взяти. Але потрібно розуміти, що за цим стоять люди. Хто піде на те, що можуть загинути десятки тисяч людей. Хто за це буде нести відповідальність?", — заявив Данілов.

Він додав, що Росія поширює сепаратистські настрої в південних регіонах України перед виборами. Але місцева влада нічого не робить, а повинна обʼєднатися і "на корені все це зупиняти".

Нагадаємо, у квітні Данілов заявляв, що Україна не має плану зі звільнення Донбасу силовим шляхом. Україна прагне вирішити війну на Донбасі дипломатичним шляхом. Подібну заяву робив і головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. За його словами, силовий план звільнення Донбасу неприйнятний.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін писав, чому загроза великої війни з РФ не минула, хоча про неї не пишуть ЗМІ.