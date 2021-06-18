Лидеры Израиля: подпольщики и террористы, генералы и спецназовцы

С 13 июня Израилем правит бывший спецназовец — новый премьер-министр Нафтали Бенет. Его предшественник тоже носил офицерские знаки различия. Возглавлял ли Израиль хоть раз просто гражданский человек без насыщенного и долгого боевого прошлого?

13 июня у руля государства евреев встал новый премьер-министр — Нафтали Бенет. Это тринадцатый премьер Израиля за 73 года существования государства. Бенет в прошлом — офицер и командир Сайерет Маткаль (одно из самых элитных подразделений Израиля — спецназ, подчиненный генеральному штабу).

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И этот факт совсем не удивителен. Предшественник Бенета, Биньямин Нетаньяху, который последние 12 лет подряд правил Израилем, тоже был офицером и командиром Сайерет Маткаль. А что насчет остальных 11 правителей? Кто они?

Фокус подготовил краткие биографические справки о каждом из лидеров Израиля с момента образования государства — с 1948 года.

Давид Бен-Гурион

[ + – ] Давид Бен-Гурион

Давид Бен-Гурион — лидер еврейского рабочего движения в Палестине и первый премьер-министр Израиля (в 1948-1953 и 1955-1963 годах), министр обороны в первых десяти правительствах Израиля, министр транспорта в третьем правительстве. Бен-Гурион — один из отцов-основателей Израиля, именно он заложил фундамент основных норм и институтов молодого еврейского государства на заре своего становления.

Прирожденный революционер, Бен-Гурион провел всю свою молодость в рядах Еврейского легиона, рабочих профсоюзных движениях, еврейском подполье в Палестине, он творец многочисленных департаментов и служб. Это был фанатичный политик, мечтавший только об одном — создании государства евреев.

Чем запомнился Создатель государства и первый рулевой. Этого достаточно.

Избранная цитата Мужество — это особого рода знание: как бояться того, чего следует бояться, и как не бояться того, чего не следует бояться.

Моше Шарет

[ + – ] Моше Шарет

Моше Шарет — израильский государственный деятель, первый в истории Израиля министр иностранных дел и второй премьер-министр Израиля (в 1954-1955, между периодами правления Давида Бен-Гуриона).

Шарет хоть и был вполне себе мирным профсоюзным и политическим деятелем, но, как и Бен-Гурион, был частью большого подпольного движения евреев в подмандатной Палестине. Поддерживал атаки Пальмаха (ударные роты боевого крыла евреев в Палестине) на британские объекты, за что в итоге попал за решетку. Как и Бен-Гурион, он не гражданский деятель, а борец-революционер, один из архитекторов молодого государства евреев.

Чем запомнился Такой себе Дмитрий Медведев того времени. Медведев помог создать впечатление сменяемости власти в РФ, а год премьерства Шарета создал иллюзию демократии, при том, что Бен-Гурион правил страной в течении тринадцати лет.

Избранная цитата Если будем вести себя как бешеные, то мир и расправится с нами, как расправляются с бешеными.

Леви Эшколь

[ + – ] Леви Эшколь

Леви Эшколь — израильский государственный деятель, третий премьер-министр Израиля (1963—1969).

Эшколь в сороковые был одним из лидеров "Хаганы" — военного крыла еврейского поселенчества в Палестине. Более того, именно Эшколь стоял у истоков кадровой политики молодой Армии обороны Израиля. Возглавлял тогдашние комитеты по обороне и планированию — это помимо участия в рабочем движении Израиля. Эшколь, как и многие другие деятели тогда, был вожаком еврейских рабочих.

Чем запомнился Возглавил страну во время ее звездного часа — Шестидневной войны.

Избранная цитата Поместите трех сионистов в комнату, и они сформируют четыре политические партии.

Голда Меир

[ + – ] Голда Меир

Голда Меир — израильская политическая и государственная деятельница, четвертый премьер-министр Израиля, министр внутренних дел Израиля, министр иностранных дел Израиля, министр труда и социального обеспечения Израиля.

Уроженка Киева, Голда Меир провела свою юность в кибуцах — сельскохозяйственных коммунах Израиля, основанных на социалистическом укладе. Затем она, как и остальные создатели государства Израиль, работала в еврейском подполье "Хагана", сопротивлялась политике Британии в Палестине. Голда — подпольщица, революционерка и коммунарка, назвать ее мирным политиком весьма сложно.

Чем запомнилась Первая и пока единственная женщина у руля государства евреев.

Избранная цитата Я никогда не прощу арабам то, что они заставили наших детей учиться их убивать.

Ицхак Рабин

[ + – ] Ицхак Рабин

Ицхак Рабин — израильский политический и военный деятель (генерал-майор Армии обороны Израиля). Пятый премьер-министр Израиля. Лауреат Нобелевской премии мира (1994).

Рабин известен как миротворец, убитый в 1995 году радикальным правым фанатиком по имени Игаль Амир. Поводом послужил мирный процесс, опиравшийся на так называемые соглашения в Осло. Итогом должно было стать появление государства Палестина рядом с государством Израиль. Это убийство потрясло тогда и израильское общество, и весь цивилизованный мир. Ведь Рабин был не просто миротворец, это был один из храбрейших военачальников Израиля и доблестный генерал. Именно под его командованием израильская армия одержала блестящую победу над вооруженными силами Египта, Сирии и Иордании в Шестидневной войне.

[ + – ] Под командованием Рабина израильская армия одержала победу в Шестидневной войне

Чем запомнился Был убит фанатиком в то время как пытался добится мирного урегулирования.

Избранная цитата Для войны достаточно одной стороны, для мира нужны две.

Менахем Бегин

[ + – ] Менахем Бегин

Менахем Бегин — государственный деятель Израиля, шестой премьер-министр Израиля с июня 1977 по 1983, лауреат Нобелевской премии мира (1978). В 1940-х годах руководитель еврейской подпольной организации "Иргун".

Этот приверженец ревизионистского сионизма (правого сионизма) — особая фигура. Настоящий боевик-подпольщик, террорист и лидер террористов. Не секрет, что его организация "Иргун" наносила удары по гражданским объектам как британцев, так и арабов в Палестине. Полученная позже Нобелевская премия мира делает этого уникального человека еще более интересным — к заурядным личностям его отнести трудно.

Чем запомнился Положил конец гегемонии правления левых сионистов и рабочих партий. Первый правый сионист у власти.

Избранная цитата Если враги говорят о своем намерении нас уничтожить — верьте им! Они действительно планируют уничтожение, и их нужно остановить!

Ицхак Шамир

[ + – ] Ицхак Шамир

Ицхак Шамир — израильский политик, седьмой премьер-министр Израиля. До 1948 года был одним из руководителей подпольной террористической организации "Лехи". Работал на высоких должностях в легендарном "Моссаде".

Если "Иргун" была террористической организацией, ее еще более радикальным ответвлением стала "Лехи", позже отколовшаяся от "Иргун". Ицхак Шамир был инициатором таких операций "Лехи", как, например, попытка убийства британского Верховного комиссара Палестины Гарольда Макмайкла и убийство лорда Эдварда Гиннесса в 1944 году. Даже будучи премьер-министром Израиля, он продолжал числиться в британских списках террористов.

Чем запомнился Официально признанный террорист у власти. Разве этого не достаточно?

Избранная цитата Наш образ претерпел изменение: Давид, сражающийся с Голиафом, сам превратился в Голиафа.

Шимон Перес

[ + – ] Шимон Перес

Шимон Перес — израильский политик и государственный деятель, чья политическая карьера длилась более 70 лет. Восьмой премьер-министр Израиля.

Этот энергичный политик, который за свою жизнь успел побывать чуть ли не на всех должностях. Во время еврейского поселенчества, как и его соратники по борьбе Давид Бен-Гурион и Леви Эшколь, был одним из руководителем еврейского подполья "Хаганы". Вожак рабочих и молодежных организаций, революционер и классический представитель пантеона отцов основателей еврейского государства.

Чем запомнился Пережил почти всех правителей Израиля. 70 лет политической деятельности — это вам не шутки.

Избранная цитата Может быть, самая большая революция ХХ века – это было освобождение женщин, это все изменило. До этого был мир мужчин, жестоких мужчин. А сейчас мы видим мир, состоящий из двух частей.

Биньямин Нетаньяху

[ + – ] Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху — государственный и политический деятель Израиля. Нетаньяху — первый премьер-министр Израиля, родившийся после провозглашения независимости (руководил страной в 1996 — 1999 и 2009 — 2021).

О Нетаньяху, известном также как Биби, так много написано и сказано, что мы не станем на нем акцентировать внимание. Напомним только, что в молодости он являлся офицером элитного подразделения Сайерет Маткаль.

Чем запомнился Слишком долго был у власти. Больше, чем Бен-Гурион (Биби — 15 лет и 92 дня, Бен Гурион — 13 лет и 127 дней). Фактически время правления Биби — это отдельная эпоха в истории Израиля.

Избранная цитата ООН — это дом лжецов.

Эхуд Барак

[ + – ] Эхуд Барак

Эхуд Барак — израильский военный и политический деятель, генерал-лейтенант. Начальник генштаба 1991—1995. Премьер-министр Израиля (1999 — 2001).

Барак как и Рабин, бывший генерал Армии обороны Израиля. Но не просто генерал, а бывший командующий уже упомянутой Сайерет Маткаль и кавалер самого большого количество наград в Израиле, среди которых — медаль "За отличие" и четыре знака отличия начальника генерального штаба. Воевал в ряде арабо-израильских войн, участвовал в бесконечном количестве военных операций, а часть операций и вовсе разработал лично.

Чем запомнился Положил конец оккупации юга Ливана израильской армией. Вывел войска в одностороннем порядке. Ливан после более десяти лет воссоединился.

Избранная цитата Я допускаю, что если бы я был палестинским подростком, то скорее всего я вступил бы в одну из террористических организаций.

Ариэль Шарон

[ + – ] Ариэль Шарон

Ариэль Шарон — израильский военный, политический и государственный деятель, премьер-министр Израиля (2001—2006). 4 января 2006 года впал в кому, в которой находился до своей смерти 11 января 2014.

Шарон очередной израильский генерал. Но если Барак спецназовец, то Шарон это "классический" генерал царства пехоты, танков, десантников и артиллерии. Если для другого "классического" генерала, для Рабина, звездным часом была знаменитая Шестидневная война, то для Шарона это была война Судного дня в 1973 году.

Чем запомнился Полностью отдал сектор Газа палестинцам в 2005 году. Вывел из сектора, как еврейские поселения, так и армию Израиля.

Избранная цитата И Израиль, будучи крошечной, маленькой страной, конечно же, заинтересован в укреплении — мы заинтересованы в укреплении наших отношений с другими странами, в основном со странами, которые были враждебными в течение многих, многих лет.

Эхуд Ольмерт

[ + – ] Эхуд Ольмерт

Эхуд Ольмерт — израильский политический и общественный деятель, двенадцатый премьер-министр Израиля (2006 — 2009).

Ольмерт, видимо, первый и пока единственный, кто не был ни подпольщиком, ни террористом, ни профессиональным военным. Он, как и все граждане Израиля, отслужил срочную службу, затем был военным корреспондентом. Впрочем, это не помешало ему потом выбрать путь политика. Уже в 1973 году он стал самым молодым депутатом в истории израильского парламента. Затем Ольмерт был мэром Иерусалима и правил этим городом долгие десять лет. Позже он станет правой рукой уже упомянутого Ариэля Шарона и, видимо, именно эта лояльность (после того как Шарон впал в кому) в итоге и привела его на самую вершину политического Олимпа Израиля.

Чем запомнился Первый по-настоящему гражданский человек у штурвала Израиля.

Избранная цитата Нам (евреям) надоели войны, нам надоело быть храбрыми, нам надоело побеждать, нам надоело сокрушать наших врагов. Мы хотим жить в новой реальности с нашими соседями. Я убежден, что это возможно.

[ + – ] Лидеры Израиля: Яир Лапид, Нафтали Бенет и Биньямин Нетаньяху Фото: GettyImages.com

Пришло ли время перемен?

Наш список подошел к концу. Бенет — тринадцатый премьер-министр. Тот факт, что он — профессиональный военный в прошлом, еще раз напоминает нам, что Ольмерт был как раз тем исключением которое подтверждает правило. Но если правительство Бенета продержится запланированные два года, а далее, следуя коалиционной договоренности, произойдет рокировка с Яиром Лапидом, то традиция "подбора" правителей Израиля будет нарушен снова. Ведь Яир Лапид — журналист, телеведущий и шоумен. Его путь бесконечно далек как от мрачной реальности подпольщиков и террористов, так и от холодной прагматики генералов и профессиональных спецназовцев.

Неужели настало время гражданских людей у руля Израиля?