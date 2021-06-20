За год в НАТО Украина не вступит, за десять лет это "теоретически возможно", - Разумков

Глава ВРУ рассказал, что в стране необходимо провести множество реформ для того, чтобы приблизиться к стандартам Альянса.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в ближайший год Украина не сможет стать членом НАТО. По его мнению, "теоретически возможным" для этого сроком является 10 лет. Об этом Разумков сказал в интервью изданию "Радио Свобода".

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"Давайте откровенно. Если мы говорим о ближайшем будущем, то это срок? Для каждого он свой. Сказать, что это произойдет через год? Нет. Давайте будем откровенны, за год это сделать мы не сможем", — подчеркнул Разумков.

По словам главы ВРУ, для присоединения Украины к НАТО в нашей стране необходимо провести множество реформ, чтобы соответствовать стандартам Альянса, в первую очередь — в сфере обороноспособности.

Впрочем, считает Разумков, Украина сможет вступить в НАТО, хоть это и будет "непростой путь". Отвечая на соответствующий вопрос спикер ВРУ заявил, что этой цели "теоретически возможно" достичь за 10 лет.

"Я стараюсь не обещать того, в чем я не уверен. А здесь зависит не только от меня, не только от украинской стороны, но и от многих факторов, которые сегодня находятся как в Украине, так и за ее пределами", — считает Разумков.

Также он подчеркнул, что не стоит выдавать "желаемое за действительное" и ждать, пока "кто-то что-то нам принесет".

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Напомним, 14 июня во время саммита Альянса было принято решение предоставить Украине ПДЧ (план действий по членству) в НАТО. Сообщалось, что нашей стране необходимо двигаться к интеграции с НАТО путем выполнения годовых национальных программ.

Комментируя это решение президент Владимир Зеленский заявил, что "ПДЧ является неотъемлемой составляющей процесса приобретения членства", а Украина "заслуживает должной оценки ее роли в обеспечении евроатлантической безопасности".