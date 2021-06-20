За рік в НАТО Україна не вступить, за десять років це "теоретично можливо", — Разумков (відео)

Глава ВРУ розповів, що в країні необхідно провести безліч реформ для того, щоб наблизитися до стандартів Альянсу.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що в найближчий рік Україна не зможе стати членом НАТО. На його думку, "теоретично можливим" для цього терміном є 10 років. Про це Разумков сказав в інтервʼю виданню "Радіо Свобода".

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"Давайте відверто. Якщо ми говоримо про найближче майбутнє, то це який термін? Для кожного він свій. Сказати, що це відбудеться через рік? Ні. Давайте будемо відверті, за рік це зробити ми не зможемо", — підкреслив Разумков.

За словами глави ВРУ, для приєднання України до НАТО в нашій країні необхідно провести безліч реформ, щоб відповідати стандартам Альянсу, в першу чергу — у сфері обороноздатності.

Втім, вважає Разумков, Україна зможе вступити в НАТО, хоч це і буде "непростий шлях". Відповідаючи на відповідне запитання спікер ВРУ заявив, що цієї мети "теоретично можливо" досягти за 10 років.

"Я намагаюся не обіцяти того, в чому я не впевнений. А тут залежить не лише від мене, не лише від української сторони, але й від багатьох чинників, які сьогодні знаходяться як в Україні, так і за її межами", — вважає Разумков.

Також він підкреслив, що не варто видавати "бажане за дійсне" і чекати, поки "хтось щось нам принесе".

[ + – ] Разумков міркує про вступ України в НАТО з 19:26

Нагадаємо, 14 червня під час саміту Альянсу було прийнято рішення надати Україні ПДЧ (план дій щодо членства) в НАТО. Повідомлялося, що нашій країні необхідно рухатися до інтеграції з НАТО шляхом виконання річних національних програм.

Коментуючи це рішення президент Володимир Зеленський заявив, що "ПДЧ є невідʼємною складовою процесу набуття членства", а Україна "заслуговує належної оцінки її ролі в забезпеченні євроатлантичної безпеки".