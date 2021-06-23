Сам себе суд: Зеленский сможет миловать без приговора и апелляции, — законопроект

Владимир Зеленский сможет издать указ об обмене задержанных и подсудимых еще до того, как суд вынесет приговор или другое решение по делу о преступлении.

Президент Украины может получить право принимать политико-правовые решения по осуждению или освобождению людей, не дожидаясь решения суда. Такие изменения в Уголовный кодекс Украины предусматривает законопроект №5672, который 22 июня направили на рассмотрение в парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

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Поправки добавляют в УКУ новый раздел под названием "Политико-правовое решение" и статью №108-1 с одноименным названием. В ней указано, что президент может принимать исключительную правовую меру для ускоренного решения вопросов, связанных с российской агрессией против Украины.

По словам авторов, такая процедура нужна для возвращения лиц, которых удерживают, осудили или привлекают к уголовной ответственности в России и на оккупированных территориях Украины. В частности, президент может издать указ об обмене пленных на лиц, которых привлекают к уголовной ответственности в Украине еще до объявления судом приговора или другого решения по делу. В число таких людей входят задержанные и арестованные.

Указанная статья распространяется на украинских граждан, а также на иностранцев или лиц без гражданства, которые отстаивали территориальную целостность Украины, в том числе принимали участие в АТО или Операции объединенных сил. В проекте подчеркиваются, что меры имеют временный характер и будут отменены после возращения оккупированных территорий Украины.

В статье также 49 УКУ добавят пункт о том, что освобождении от уголовной ответственности по истечении срока давности не распространяется на тяжкие или особо тяжкие преступления, совершенные на оккупированной территории.

Авторами законопроекта выступили Николай Стефанчук и Николай Калаур, оба из фракции "Слуга народа". В пояснительной записке они указали, что для освобождения от уголовной ответственности человеку необходимо пройти через досудебное и судебное производства, а затем оспорить решение в апелляционом и касационном порядке — процесс всегда занимает много времени. Вдобавок, в УКУ прописан ряд ограничений, связанных помилованием и амнистией.

"В случае принятия указанного предложения соответствующий порядок применения политико-правового решения необходимо регламентировать в УПК Украины. Стоит отметить, что предлагаемое к внедрению политико-правовое решение не может устранять ответственность лица за совершенное преступление", — идет речь в документе.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что амнистия на Донбассе коснется только тех, "на чьих руках нет крови". По его словам, многие жители оккупированных районов находятся в заложниках у оккупантов.