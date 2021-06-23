Сам собі суд: Зеленський зможе милувати без вироку і апеляції, — законопроект

Володимир Зеленський зможе видати указ про обмін затриманих і підсудних ще до того, як суд винесе вирок або інше рішення у справі про злочин.

Президент України може отримати право приймати політико-правові рішення щодо засудження або звільнення людей, не чекаючи рішення суду. Такі зміни до Кримінального кодексу України передбачає законопроект №5672, який 22 червня направили на розгляд до парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності.

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Поправки додають в ККУ новий розділ під назвою "Політико-правове рішення" і статтю №108-1 з однойменною назвою. У ній зазначено, що президент може приймати виняткову правову міру для прискореного вирішення питань, пов'язаних з російською агресією проти України.

За словами авторів, така процедура потрібна для повернення осіб, яких утримують, засудили або притягують до кримінальної відповідальності в Росії і на окупованих територіях України. Зокрема, президент може видати указ про обмін полонених на осіб, яких притягають до кримінальної відповідальності в Україні ще до оголошення судом вироку або іншого рішення у справі. У число таких людей входять затримані і заарештовані.

Зазначена стаття поширюється на українських громадян, а також на іноземців або осіб без громадянства, які відстоювали територіальну цілісність України, зокрема брали участь в АТО або Операції об'єднаних сил. У проекті підкреслюються, що заходи мають тимчасовий характер і будуть скасовані після повернення окупованих територій України.

У статті також 49 ККУ додадуть пункт про те, що звільнення від кримінальної відповідальності після закінчення терміну давності не поширюється на тяжкі або особливо тяжкі злочини, вчинені на окупованій території.

Авторами законопроекту виступили Микола Стефанчук і Микола Калаур, обидва з фракції "Слуга народу". У пояснювальній записці вони вказали, що для звільнення від кримінальної відповідальності людині необхідно пройти через досудове і судове провадження, а потім оскаржити рішення в апеляційному та касаційному порядку — процес завжди займає багато часу. До того ж, в ККУ прописаний ряд обмежень, пов'язаних помилуванням і амністією.

"У разі прийняття зазначеної пропозиції відповідний порядок застосування політико-правового рішення необхідно регламентувати в КПК України. Варто зазначити, що пропоноване до впровадження політико-правове рішення не може усувати відповідальність особи за скоєний злочин", — йдеться в документі.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, що амністія на Донбасі торкнеться тільки тих, "на чиїх руках немає крові". За його словами, багато жителів окупованих районів знаходяться в заручниках в окупантів.