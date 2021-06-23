Новым пресс-секретарем Зеленского станет ведущий телеканала "Украина 24", - СМИ

По информации журналистов, официально об этом объявят в ближайшее время. При этом в послужном списке журналиста — несколько лет работы в Европе.

В финале конкурса на должность пресс-секретаря президента из двух кандидатов победил телеведущий и журналист телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров. Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента сообщило издание "Страна".

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В ближайшее время об этом объявят официально.

Ранее Никифоров говорил, что инициатива участвовать в конкурсе на должность пресс-секретаря исходила не от него, предложение поступило из Офиса президента.

Сергею Никифорову 35 лет, сейчас он работает ведущим новостей на "Украине 24". Ранее вел другие программы на этом канале.

До прихода на "Украину 24" длительное время работал на канале Euronews, в частности, в его штаб-квартире в Лионе. В 2007−2011 годах он был корреспондентом телеканала "Перший национальный". До этого он работал корреспондентом городского криворожского телеканала "Рудана", "24 Канала" и К1.

Окончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Напомним, Юлия Мендель, ставшая первым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, 30 апреля, написала заявление об увольнении.

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