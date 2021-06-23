Новим прессекретарем Зеленського стане ведучий телеканалу "Україна 24", — ЗМІ

За інформацією журналістів, офіційно про це оголосять найближчим часом. При цьому в послужному списку журналіста — кілька років роботи в Європі.

У фіналі конкурсу на посаду прессекретаря президента з двох кандидатів переміг телеведучий і журналіст телеканалу "Україна 24" Сергій Никифоров. Про це з посиланням на джерело в Офісі президента повідомило видання "Страна".

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Найближчим часом про це оголосять офіційно.

Раніше Никифоров говорив, що ініціатива брати участь в конкурсі на посаду прессекретаря виходила не від нього, пропозиція надійшла з Офісу президента.

Сергію Никифорову 35 років, зараз він працює ведучим новин на "Україні 24". Раніше вів інші програми на цьому каналі.

До приходу на "Україну 24" тривалий час працював на каналі Euronews, зокрема, в його штаб-квартирі в Ліоні. У 2007-2011 роках він був кореспондентом телеканалу "Перший національний". До цього він працював кореспондентом міського криворізького телеканалу "Рудана", "24 Каналу" і К1.

Закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Нагадаємо, Юлія Мендель, яка стала першою прессекретаркою президента Володимира Зеленського, 30 квітня, написала заяву про звільнення.

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