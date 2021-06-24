Для наполнения бюджета. Венедиктова потребовала активнее применять гражданскую конфискацию
Активы чиновников можно конфисковывать без решения суда, если их стоимость не соответствует законным доходам, напомнила генпрокурор руководству САП, НАБУ, СБУ, ГБР, НАПК, Нацполиции, ГФС и АРМА.
Генеральный прокурор Украины Ирины Венедиктова призвала силовиков активнее использовать гражданскую конфискацию, чтобы наполнять бюджет. С такой инициативой она выступила во время встрече с главами правоохранительных ведомств 23 июня, передает пресс-служба на официальном сайте.
Как напомнила Ирина Венедиктова одно из главных преимуществ гражданской конфискации заключается в том, что деньги можно отбирать независимо от обвинительного приговора — достаточно, чтобы разница между законными доходами и стоимостью активов чиновников превышала 1 миллион гривен. В то же время, конфисковать могут лишь активы, приобретенные после ноября 2019 года.
Генпрокурор возмутилась, что институт "гражданской конфискации" в Украине внедрили еще в 2019 году, однако до сих пор не используют. За полтора года следователи подали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру всего два иска о признании активов необоснованными на общую сумму 8,2 миллиона гривен, оба дела касаются народных депутатов. По мнению Венедиктовой, институт конфискации нужно использовать, что власть может бороться с коррупционерами и незаконным обогащением.
"Он должен стать не декларативным, а использоваться как действенный способ наполнения государственного бюджета", — подчеркнула генеральный прокурор. — "По состоянию на сегодня, НАБУ, Национальной полицией, ГБР и СБУ в целом расследуется почти 1,6 тыс. уголовных производств, в которых можно выявить факты приобретения необоснованных активов".
Ирина Венедиктова призвала руководство Нацполиции, САП, НАБУ, СБУ, ГБР, НАПК, ГФС и АРМА создать рабочую группу, чтобы наладить механизмы гражданской конфискации. Обнаружить факты неправомерной покупки активов можно во время расследования уголовных правонарушений, проведения обысков и других оперативно-следственных мероприятий.
"От всех правоохранительных органов и органов государственной власти я требую безотлагательного налаживания тесного действенного сотрудничества для обеспечения эффективной реализации механизма гражданской конфискации. Два иска никак не могут свидетельствовать об эффективности такой работы в стране, где общественное недовольство противодействием коррупции достигает апогея", — заявила Венедиктова
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