Для наповнення бюджету. Венедіктова зажадала активніше застосовувати громадянську конфіскацію

Активи чиновників можна конфісковувати без рішення суду, якщо їх вартість не відповідає законним доходам, нагадала генпрокурор керівництву САП, НАБУ, СБУ, ДБР, НАПКА, Нацполіції, ДФС і АРМА.

Генеральний прокурор України Ірини Венедіктова закликала силовиків активніше використовувати цивільну конфіскацію, щоб наповнювати бюджет. З такою ініціативою вона виступила під час зустрічі з главами правоохоронних відомств 23 червня, передає пресслужба на офіційному сайті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як нагадала Ірина Венедіктова, одна з головних переваг громадянської конфіскації полягає у тому, що гроші можна відбирати незалежно від обвинувального вироку — достатньо, щоб різниця між законними доходами і вартістю активів чиновників перевищувала 1 мільйон гривень. Водночас, конфіскувати можуть лише активи, придбані після листопаду 2019 року.

Генпрокурор обурилася, що інститут "громадянської конфіскації" в Україні впровадили ще у 2019 році, проте досі не використовують. За півтора року слідчі подали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури всього два позови про визнання активів необгрунтованими на загальну суму 8,2 мільйона гривень, обидві справи стосуються народних депутатів. На думку Венедіктової, інститут конфіскації потрібно використовувати, щоб влада могла боротися з корупціонерами і незаконним збагаченням.

"Він повинен стати не декларативним, а використовуватися як дієвий спосіб наповнення державного бюджету", — підкреслила генеральний прокурор. — "Станом на сьогодні, НАБУ, Національною поліцією, ДБР і СБУ загалом розслідується майже 1,6 тис. кримінальних проваджень, в яких можна виявити факти придбання необгрунтованих активів".

Ірина Венедіктова закликала керівництво Нацполіції, САП, НАБУ, СБУ, ДБР, НАПКА, ДФС і АРМА створити робочу групу, щоб налагодити механізми громадянської конфіскації. Виявити факти неправомірної купівлі активів можна під час розслідування кримінальних правопорушень, проведення обшуків та інших оперативно-слідчих заходів.

"Від усіх правоохоронних органів та органів державної влади я вимагаю негайного налагодження тісної дієвої співпраці для забезпечення ефективної реалізації механізму цивільного конфіскації. Два позови ніяк не можуть свідчити про ефективність такої роботи в країні, де суспільне невдоволення протидією корупції досягає апогею", — заявила Венедіктова

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський зможе милувати увʼязнених без вироку суду. Згідно з новим законопроектом, такі політико-правові рішення допоможуть швидше обмінювати полонених, яких утримують в Росії і ОРДЛО.