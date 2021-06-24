Даля Грибаускайте украинцам: "Политиков, которые пришли воровать и зарабатывать – снимайте"

Ее часто сравнивают с Железной Леди – Маргарет Тэтчер, но называют Стальной Магнолией. Она говорит, решение дважды баллотироваться в президенты Литвы было желанием служить своему народу и противостоять агрессии РФ.

Даля Грибаускайте приезжает в Мистецкий Арсенал заблаговременно – на киевском Книжном форуме презентуется книга о лидере Литвы 2009 – 2019 годов, написанная ее личным пресс-секретарем Дайвой Ульбинайте – "Большая президентка маленькой страны". Украинский перевод выпустило издательство "Наш Формат".

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В ней речь о том, почему Грибаускайте отказалась пить шампанское с Обамой и не поехала в Вашингтон для перезагрузки отношений с РФ, как противостояла энергетическому давлению России и не приветствовала Путина с избранием на пост президента.

Украинцев же интересует совет: как воспитать честных политиков и выиграть войну.

[ + – ] Украинский перевод книги "Большая президентка маленькой страны" выпустило издательство "Наш Формат" Фото: Книжный Арсенал / Facebook

Помощь народу

Грибаускайте заходит в зал в компании посла Литвы в Украине Вальдемараса Сарапинаса и личной охраны. Сначала направляется к стенду издательства. Вокруг собирается небольшая толпа – из-за карантинных ограничений на Форум пускают ограниченное число людей. Несколько фотографий и автографов, и президент Литвы направляется в зал презентаций.

– Позвольте сказать несколько слов, – подходит к президенту высокий мужчина в вышиванке. – Я бы хотел выразить вам благодарность за то, что 2014 году мы не потеряли свою независимость.

Это – Олекса Сокил, доброволец, ветеран, командир противотанкового взвода в 46-м штурмовом батальоне ВСУ "Донбасс-Украина".

– Я благодарен за спасенную мою жизнь. После полученного тяжелого ранения на фронте проходил реабилитацию в Литве, и только благодаря этому выжил.

Сокил получил сквозное пулевое ранение в области сердца в июне 2016 года, поднимая флаг в Марьинке.

– Каждый раз, когда я приезжаю в Украину и встречаюсь с людьми – и с президентами, и с прохожими на улице, все одинаково начинают говорить со мной: "Спасибо". И я все одинаково отвечаю: это вам спасибо, потому что это вы, украинцы, боретесь за свою свободу, сидите в окопах, в которых стреляют, боретесь с теми, кто разворовывает вашу страну, – говорит Грибаускайте. По ее словам, лидеры других стран, когда видят, что "украинцы хотят защитить свою страну, создать новую процветающую Украину", считают своим долгом помочь.

"Не важно, кто будет у власти, кто будет президентом, – замечает она. ­– Я работала с четырьмя вашими президентами – реакция была одна: если украинцы будут знать свою дорогу, бороться за себя – мы всегда будем помогать", – убеждает она.

[ + – ] "если украинцы будут знать свою дорогу, бороться за себя – мы всегда будем помогать" Фото: Facebook Дали Грибаускайте

Уроки президентства

– У любого руководителя – предприятия, завода, или у президента страны всегда есть выбор – куда, для чего и зачем идти. Если политик идет на пост, чтобы заработать себе в карман, пускай лучше не идет. Политика – не выгода, это работа на благо граждан. Она имеет смысл, если ты полностью отдаешься и жертвуешь собой, – говорит экс-лидер Литвы.

Как известно, страны Балтии, в частности Литву, согласно социологическим опросам, украинцы считают государствами-союзниками Украины наряду с Польшей и США. И такое доверие к Литве обусловлено и действиями бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте. Пока Европа и США думали над тем, как называть события 2014 года, лидер Литвы говорила об агрессии РФ и оккупации Крыма. Именно Литва предоставила Украине первую военную помощь.

– Все мы немного дети, мы готовы прийти на помощь, – так объясняет она желание Литвы помочь Украине. – В 2014-м на Западе на меня смотрели такими глазами! Защита Украины была защитой Литвы и всей Европы. Я осознанно шла и принимала огонь на себя за всю Европу и Украину. Можно спокойно жить красиво, дипломатично с реверансами, или принимать огонь на себя.

Грибаускайте вспоминает, как именно Литва хотела помочь Украине с военной амуницией.

– Не буду вспоминать имена, – отмечает она,­ – но украинское Министерство обороны нам трижды отказало принять ее. И я, президент Литвы, была вынуждена обращаться напрямую к президенту Украины, чтобы сказать, что происходит прямой саботаж. И это после оккупации Крыма! Почему? Потому что часть бюрократического аппарата была коррумпирована – она не знала, как принять подарок, и не получить выгоду для себя. Мне потом рассказывали, как некоторые были вынуждены покупать за десять евро на складе подаренные кем-то вещи. Но наша цель не зависила от подобных происшествий, мы хотели помочь людям, которые боролись с Россией. И это была моя мотивация.

Во время разговора с читателями Даля держится уверено и твердо. Говорит, что лучший способ изменить плохую власть – прийти на выборы.

"Молодежь так часто жалуется, что у власти дилетанты, но не приходит на выборы. Тех политиков, которые пришли воровать и зарабатывать – снимайте", – рекомендует Грибаускайте.

Именно об этом и книга. "О бескомпромиссных для Литвы десяти годах президентства", – замечает один из читателей, другой спрашивает, как Украине и европейским лидером надо разговаривать с Путиным.

[ + – ] Даля Грибаускайте: "Политика – не выгода, это работа на благо граждан" Фото: Книжный Арсенал / Facebook

Разговор с Путиным

– Канцлер Германии Ангела Меркель решила пригласить Путина на саммит ЕС, это сдача интересов Украины? – интересуется мужчина в первом ряду.

Даля объясняет, почему большие геополитические игроки вынуждены часто молчать: "Маленькие народы могут говорить громче, ярче, агрессивнее, потому что за ними стоят только они сами".

– В геополитическом смысле есть ответственность малых и больших стран. Например, мы видели встречу Джо Байдена и Владимира Путина. Есть вопросы, которые нужно решать вместе – разоружение, климат. Но понимаем, почему была такая встреча, и знаем о красных линиях, которые были ярко обозначены. После саммита сразу и США, и Европа ввели новые санкции против России. Эти страны ответственные за глобальные процессы, и игнорировать даже тех руководителей, о которых критически думаем, нельзя. Это их долг – решать глобальные проблемы. У маленьких стран нет ноши геополитической ответственности, – объясняет Грибаускайте и вспоминает о Меркель, мол, тоже была удивлена, почему она встречается даже тогда, когда терпит явное унижение с российской стороны.

– Я ее спросила как-то об этом. И знаете, что она ответила?.. "Я буду встречаться с ним, даже если меня будут унижать, если это приведет к миру", – сказала она. Это ценностная позиция, когда человек жертвует даже своим достоинством, чтобы достичь мира в Украине, в минской тройке. Поэтому, думаю, сейчас можно говорить о таком элементе подхода и со стороны Байдена, и со стороны Меркель.

На вопрос, что она посоветовала бы при встрече президенту Владимиру Зеленскому, Грибаускайте заметила: "Советовать очень сложно, ваша страна воюет".